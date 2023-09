Cây si có hình mặt người ở Gia Lai đã di dời về nhà thờ

(PLO)- Để tránh việc tụ tập đông người ảnh hưởng an ninh trật tự, UBND xã Nghĩa Hưng và Ban Quản lý chợ đã di dời cây si có hình mặt người về nhà thờ làng Ea Lũh.

Ngày 13-9, trao đổi với PLO, ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết cây si có hình mặt người tại khu vực chợ Nghĩa Hưng đã được di dời về nhà thờ ở làng Ea Lũh, xã Nghĩa Hưng. Việc di dời này được sự thống nhất của huyện, Ban quản lý chợ và người dân cũng đồng tình.

Theo đó, từ chiều tối 12-9, UBND xã Nghĩa Hưng phối hợp với Ban Quản lý chợ Nghĩa Hưng đã thực hiện di dời cây si về trồng trong khuôn viên nhà thờ, thuộc làng Ea Lũh. Phía nhà thờ cũng mong muốn đưa cây này về trồng, chăm sóc.

Trước đó, UBND xã Nghĩa Hưng đã có văn bản báo cáo huyện về vụ việc và đề nghị UBND huyện cho di dời cây si ra khỏi khuôn viên chợ, tránh việc tụ tập đông người gây ảnh hưởng đến buôn bán và an ninh trật tự chợ.

Như PLO đưa tin, nhiều ngày qua tại khu vực chợ Nghĩa Hưng (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh) có rất nhiều người tụ tập dâng hương, cầu nguyện dưới gốc cây si có hình mặt người.

Theo người dân, hình mặt người này giống với “Chúa Giê-Su hiển linh” nên mọi người đến cầu nguyện, bày tỏ sự thành kính. Không chỉ người dân trên địa bàn, nhiều người ở xa cũng tìm đến cầu nguyện, dâng hoa. Nhiều người hiếu kỳ cũng đến xem, chụp ảnh.

Những hình ảnh này được nhiều người chụp ảnh, quay phim đưa lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng. Cụ thể, trên thân cây si được phát hiện có một hình ảnh, dấu vết mờ ảo... nhìn qua tựa hình mặt người. Nhiều người mường tượng ra đây là hình ảnh "Chúa Giê-Su hiển linh".

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Nghĩa Hưng, việc tập trung đông người là do tự phát, do tính hiếu kỳ và tín ngưỡng của người dân, không có sự kích động, gây rối. Tình hình an ninh trật tự trong khuôn viên chợ được đảm bảo.

Tuy nhiên, nếu người dân tiếp tục đến cầu nguyện tại gốc cây sẽ phát sinh yếu tố phức tạp liên quan đến tôn giáo và ảnh hưởng hoạt động trong chợ.

Theo đại diện Ban Quản lý chợ Nghĩa Hưng, cách đây khoảng một tháng họ cho chặt những cành cây do sợ mưa gió gây gãy đổ. Sau đó, có người phát hiện có hình ảnh trên thân cây giống mặt người.

Ban Quản lý chợ đã khuyến cáo bà con không nên cúng bái, cầu nguyện ở gốc cây vì đây là khu vực chợ, không phải là nơi tôn nghiêm, thờ tự.

