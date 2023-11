Cha của ngôi sao Liverpool được trả tự do bằng trực thăng

(PLO)- Cha của ngôi sao Liverpool Luis Diaz được giải cứu và trả tự do bằng trực thăng sau 12 ngày bị bắt cóc.

Tờ Mirror (Anh) thông tin hôm nay 10-11, sau 12 ngày bị bắt cóc tại quê nhà Colombia, cha của Luis Diaz là Luis Manuel Diaz cuối cùng đã được giải cứu và trả tự do bằng trực thăng. Luis Manuel Diaz đã mất tích kể từ thứ Bảy ngày 28-10 (giờ Anh) sau khi ông bị bắt cóc cùng với vợ ông, Cilenis Marulanda. Bà Marulanda nhanh chóng được giải cứu ngay sau đó, còn chồng bà vẫn chưa an toàn về với gia đình. Cả hai đều bị bắt gần nhà ở vùng La Guajira bởi 4 người đàn ông có vũ trang đi xe máy.

Cuộc tìm kiếm Manuel Diaz diễn ra rầm rộ. Một đoạn phim xuất hiện hôm thứ Năm (giờ Anh) cho thấy, các máy bay trực thăng bay vòng qua khu vực biên giới giữa La Guajira và Cesar, nơi những kẻ bắt cóc sẽ thả Manuel Diaz. Giờ đây, truyền thông Colombia đưa tin rằng, sau 12 ngày, Manuel Diaz đã được trả tự do và an toàn “trong tay” ủy ban Liên hợp quốc.

Cha của Luis Diaz đã được nhóm bắt cóc trả tự do. ẢNH: MIRROR

Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Colombia đã đưa ra một tuyên bố sau tin tức này. “Liên đoàn bóng đá Colombia cảm ơn Chính phủ quốc gia, Lực lượng quân sự và Cảnh sát quốc gia, cũng như tất cả các tổ chức và quan chức đã giúp cho việc thả Luis Manuel Diaz, cha của cầu thủ Luis Diaz của chúng tôi”.

Manuel Diaz bị bắt cóc khi đang lái xe chở vợ Marulanda. Luis Diaz đã được thông báo về vụ việc khi đang ở khách sạn của đội Liverpool vào tối thứ Bảy, trước khi mẹ anh được thả vào sáng hôm sau.

Khi đó, HLV Jurgen Klopp đang chuẩn bị cho trận tiếp Nottingham Forest và Diaz quyết định rút lui khỏi đội hình Liverpool, đồng thời bỏ lỡ trận The Kop gặp Bournemouth ở Carabao Cup. Đáng chú ý, Luis Diaz đã trở lại sân trong trận đấu giữa Liverpool với Luton. Luis Diaz vào sân từ ghế dự bị và chính anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu tại sân Kenilworth Road.

Cha của Luis Diaz đã bị bắt cóc trong 12 ngày. ẢNH: MIRROR

Sau khi ghi bàn, Diaz đã vén áo để hiển thị thông điệp “Tự do cho Papa” và anh cũng đăng một thông điệp đầy cảm xúc trên mạng xã hội. “Hôm nay, cầu thủ bóng đá không nói chuyện với bạn. Hôm nay Lucho Diaz, con trai của Luis Manuel Díaz, đang nói chuyện với bạn”, Diaz viết trong một bài đăng trên Instagram, “Mane, bố tôi, là một người làm việc không mệt mỏi, là trụ cột trong gia đình và ông đã bị bắt cóc. Tôi yêu cầu ELN nhanh chóng trả tự do cho cha tôi và tôi yêu cầu các tổ chức quốc tế cùng nhau hợp tác để giành lại tự do cho ông ấy".

Luis Diaz nói thêm: “Mỗi giây, mỗi phút, nỗi đau khổ của chúng tôi ngày càng tăng lên. Mẹ tôi, các anh tôi và tôi tuyệt vọng, đau khổ và không có từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của chúng tôi. Sự đau khổ này sẽ chỉ kết thúc khi chúng tôi nhìn thấy ông ấy trở về nhà. Tôi cầu xin các bạn hãy thả cha tôi ngay lập tức, tôn trọng sự chính trực của ông ấy và chấm dứt sự chờ đợi đau đớn này sớm nhất có thể”.

Gia đình Luis Diaz ôm nhau ăn mừng sau khi biết tin cha của anh được giải thoát. ẢNH: GETTY

Luis Diaz có tên trong đội hình xuất phát của Liverpool trong trận thua Toulouse 2-3 ở Europa League rạng sáng nay 10-11. Sau 4 lượt trận bảng E Europa League, Liverpool vẫn đang dẫn đầu bảng với 9 điểm, theo sau là Toulouse (7 điểm), Union (4 điểm) và LASK (3 điểm).

