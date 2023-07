Chậm cấp sổ hồng, chính quyền TP.HCM cần trả lời cho dân là 'chờ đến bao giờ?'

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng việc chậm cấp sổ hồng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân.

Chiều 5-7, Thường trực HĐND TP.HCM tổ chức phiên giải trình về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Có dự án hơn 20 năm vẫn chưa được cấp sổ hồng

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, cho biết thời gian qua, sự phát triển mạnh mẽ của các dự án nhà ở thương mại đã góp phần thay đổi diện mạo TP, đáp ứng nhu cầu chỗ ở, cải thiện và nâng cao mức sống của người dân.

Bà cho rằng Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014 đều khẳng định Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất hợp pháp của các chủ sở hữu. Tuy nhiên, việc đảm bảo quyền lợi về pháp lý cho người dân sở hữu nhà ở thương mại vẫn còn nhiều hạn chế.

“Việc chậm cấp sổ hồng đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người dân, cũng như thất thu ngân sách cho Nhà nước” - Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Lệ nói thêm, thực tế đã phát sinh rất nhiều bức xúc, khiếu nại, khiếu kiện của cư dân liên quan đến việc chậm cấp sổ hồng tại các dự án nhà ở thương mại, có dự án hơn 20 năm vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận. Điều này cũng làm ảnh hưởng đến việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quản lý nhà nước ở địa phương.

Bà yêu cầu trong phiên giải trình phải làm rõ, đánh giá kỹ từng vấn đề nhằm mục đích tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện cấp sổ hồng cho người mua nhà; bảo đảm yêu cầu, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

“Người dân luôn hỏi là chờ đến bao giờ. Và để trả lời được, giải quyết được câu hỏi này là khó. UBND TP cần có lời đáp, tạo sự an lòng cho người dân” - bà Lệ nói.

Hàng trăm dự án chậm cấp sổ hồng

Báo cáo tại phiên giải trình, Giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng, cho biết tính từ ngày 1-7-2014, tức thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực thi hành đến tháng 4-2023, toàn TP.HCM có 335 dự án nhà ở thương mại với 191.101 căn (căn hộ, nhà ở riêng lẻ) đủ điều kiện cấp sổ hồng.

Trong đó, 110.016 căn được cấp sổ hồng và chưa cấp là 81.085 căn.

Cụ thể, dự án chủ đầu tư đã nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà, đã phát hành thông báo thuế, chờ người dân đóng thuế là 8.372 căn; 39 dự án đang thực hiện cấp sổ hồng, nay phải tạm ngừng cấp do phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung theo quy định tại Nghị định 148/2020 với 19.958 căn.

Ngoài ra, có 18 dự án phải ngừng do đang thanh tra, điều tra với 10.277 căn; 8.918 căn hộ chưa cấp do vướng các quy định về loại hình bất động sản mới; 4.653 căn hộ chưa cấp do các vướng mắc; 28.907 căn hộ chưa cấp do chủ đầu tư, người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Trong khi đó, đối với các dự án nhà ở thương mại trước ngày 1-7-2014, đến nay có 105 dự án phát triển nhà ở đã được các chi nhánh tiếp nhận, lập hồ sơ và trình UBND cấp huyện cấp sổ hồng cho người mua nhà với 24.501 căn hộ/nhà ở riêng lẻ.

Ngoài ra, số liệu tại 12/22 Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai còn lại vẫn đang rà soát, tổng hợp.

Với các vướng mắc liên quan đến Sở TN&MT, UBND TP.HCM đã chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp tháo gỡ sáu nhóm khó khăn, vướng mắc trên đây để đẩy nhanh tiến độ cấp sổ hồng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết để triển khai kế hoạch, từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6-2023 đã tháo gỡ, cấp 1.672/8.372 sổ hồng thuộc nhóm 1 (nhóm vướng mắc chờ người dân, doanh nghiệp nộp thuế).

THANH TUYỀN