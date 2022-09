Chậm giao mặt bằng, dự án sân bay Long Thành gặp khó

(PLO)- Bộ GTVT cho biết việc xây dựng nhà ga sân bay Long Thành cơ bản đáp ứng tiến độ nhưng một số hạng mục do địa phương và các bộ, ngành triển khai vẫn còn chậm…

Bộ GTVT vừa gửi Văn phòng Chính phủ dự thảo báo cáo Quốc hội về tình hình triển khai dự án sân bay Long Thành. Trong đó, bộ này cho biết công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện vẫn còn chậm và có nguy cơ ảnh hưởng đến việc xây dựng sân bay Long Thành.

Lý do địa phương chậm bàn giao đất

Dự án sân bay Long Thành được Quốc hội đồng ý tách GPMB thành dự án độc lập và giao cho địa phương thực hiện, mục đích để công tác này được triển khai đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, theo dự thảo báo cáo của Bộ GTVT, công tác này vẫn triển khai rất chậm.

Khởi công dự án quản lý bay 3.500 tỉ đồng Tin từ VATM cho biết sáng 29-9, nơi này đã chính thức khởi công dự án thành phần 2 - các công trình phục vụ quản lý bay thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 do VATM làm chủ đầu tư (ảnh). Dự án này có tổng diện tích khoảng 70.000 m2. Trong đó, công trình chính là đài kiểm soát không lưu và các hạng mục công trình phụ trợ có diện tích là 24.000 m2, được xây dựng để kiểm soát hoạt động ở khu vực di chuyển của máy bay tại cảng hàng không và hoạt động bay trong vùng trời cảng hàng không. P.ĐIỀN

Cụ thể, diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án là trên 4.946 ha nhưng địa phương mới thu hồi được hơn 4.703 ha, đạt trên 95%. Phần diện tích còn lại hơn 243 ha, dự kiến đến cuối tháng 9 này mới thu hồi. Trong đó, diện tích đất phải bàn giao trong giai đoạn 1 lẽ ra đến nay phải hoàn thành toàn bộ nhưng địa phương mới bàn giao đạt 95,6%.

Về công tác tái định cư (TĐC), địa phương đã tổ chức xét duyệt được 4.863/5.086 hộ, còn lại 223 hộ hiện nay vẫn đang chờ Hội đồng xét TĐC xã Bình Sơn tổ chức xét duyệt.

Đáng chú ý là công tác xây dựng các công trình xã hội khu TĐC xã Lộc An và xã Bình Sơn rất chậm. Hiện dự án mới hoàn thành xây dựng 2/17 gói thầu là trường mầm non và UBND xã. Các gói thầu còn lại đang tổ chức lựa chọn nhà thầu. Tiến độ thi công các gói thầu chậm so với kế hoạch 20%-30%.

Bộ GTVT cho biết Chính phủ đã tổ chức đoàn công tác cùng các bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh Đồng Nai kiểm tra hiện trường, họp kiểm điểm tiến độ dự án. Tuy nhiên, công tác GPMB hiện nay vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể ở đây là tiến độ xây dựng các khu TĐC, các công trình hạ tầng khu TĐC chưa đáp ứng tiến độ dẫn tới các hộ dân (hộ phụ phát sinh) chưa có chỗ để di chuyển. Nhiều hộ dân đang còn vướng mắc về giấy tờ đất như chuyển nhượng viết tay, vô chủ… dẫn tới khó khăn trong công tác bồi thường.

“Vì vậy, thời gian tới UBND tỉnh Đồng Nai cần tập trung giải quyết dứt điểm công tác GPMB và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo tiến độ dự án...” - Bộ GTVT cho hay.

Chậm bố trí vốn cho dự án

Về công tác xây dựng hạ tầng sân bay, Bộ GTVT cho biết với dự án thành phần 1 (bao gồm các công trình trụ sở cơ quan nhà nước) đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ để nhận bàn giao đất. Riêng trụ sở Cảng vụ hàng không miền Nam, Bộ GTVT đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 27 tỉ đồng. Cục Hàng không Việt Nam đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Theo đánh giá của Bộ GTVT, ngoài công trình trụ sở đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam bám sát kế hoạch. Công tác bố trí vốn của các bộ và UBND tỉnh Đồng Nai cho những dự án khác còn chậm. Tuy nhiên, Bộ GTVT vẫn lạc quan vì đây là các công trình dân dụng thông thường, không phức tạp, dù chậm nhưng các chủ đầu tư vẫn bảo đảm tiến độ.

Dự án thành phần 2 (các công trình phục vụ quản lý bay) do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 3.435 tỉ đồng, Bộ GTVT cho biết đã nhận đủ mặt bằng, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang thực hiện công tác san nền, dự kiến bàn giao lại cho VATM vào tháng 10-2022 và tháng 3-2023.

Dự án thành phần 3 (công trình thiết yếu trong cảng hàng không), ACV được giao làm chủ đầu tư với tổng mức trên 99.019 tỉ đồng, hiện cơ quan chuyên môn của Bộ GTVT và các đơn vị liên quan đã thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật nhà ga hành khách và thông báo kết quả thẩm định lần ba ngày 14-9. Riêng gói thầu thiết kế hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không, giao thông kết nối, công trình phụ trợ tiến độ thiết kế đang chậm so với kế hoạch.

Như vậy, dự án thành phần 2 và 3 theo Bộ GTVT là cơ bản đảm bảo tiến độ theo dự kiến. Bộ GTVT và các đơn vị ngành hàng không xác định hạng mục đài kiểm soát không lưu và nhà ga hành khách là hai đường găng của dự án. Do đó, Chính phủ, Bộ GTVT chỉ đạo VATM, ACV tập trung đẩy tiến độ triển khai.

Dự án thành phần 4 (nhà ga hàng hóa, kho giao nhận hàng…), Bộ GTVT cho biết hiện nay 9/11 lô đất thuộc dự án chưa được tỉnh Đồng Nai hoàn thành công tác GPMB để giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Cảng vụ hàng không miền Nam, ảnh hưởng tới tiến độ lựa chọn nhà đầu tư…•

Cuối tháng 11 sẽ khởi công xây dựng nhà ga hành khách Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết công tác thi công san nền làm sân bay Long Thành đến nay đạt 15,97/115 triệu m3 (13,7%), chậm so với tiến độ yêu cầu do ảnh hưởng thời tiết mưa nhiều. Hiện ACV đang tập trung triển khai công tác san nền tại các khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và khu vực bố trí các dự án thành phần 1, 2, 4. “Với tiến độ hiện nay, ACV đủ mặt bằng để khởi công đồng bộ các hạng mục chính trong quý IV-2022. Cụ thể, khởi công phần nhà ga vào cuối tháng 11-2022, tiếp đó khởi công đường băng vào cuối năm 2022” - ông Thể cho hay.

VIẾT LONG