Chánh án TAND TP.HCM nói về vụ tòa xét xử xuyên trưa 03/06/2024 11:28

Ngày 2-6, báo Pháp Luật TP.HCM đăng bài "TP.HCM: Một số tòa án khai mạc phiên tòa vào...giờ ngọ, vì sao?". Bài báo phản ánh tình trạng bị cáo được dẫn giải đến phiên tòa chậm hơn rất nhiều so với thời gian dự kiến mở phiên tòa; dẫn đến việc tòa đưa vụ án ra xét xử vào giờ nghỉ trưa.

Ngay sau khi đọc xong bài báo, trao đổi với phóng viên, ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM, cho biết: "Bài viết rất hay, kịp thời phản ánh thực trạng xét xử các vụ án hình sự hiện nay. Cám ơn Báo Pháp Luật TP.HCM và phóng viên Trần Linh - Song Mai đã phản ánh. Tôi đã chỉ đạo tòa án các quận huyện báo cáo, tổng hợp lại tình hình rồi trao đổi với công an tìm giải pháp khắc phục".

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong. Ảnh: PLO

Trước đó, khi ghi nhận thực trạng "tòa mở phiên tòa vào giờ nghỉ trưa", chúng tôi được nhiều chánh án, thẩm phán bày tỏ rằng do tình trạng "trích xuất phạm rất chậm" dẫn đến việc phải khai mạc phiên tòa vào giữa trưa. Những người làm công tác xét xử mong rằng các cơ quan tố tụng hai cấp TP.HCM sẽ có chỉ đạo, phối hợp để thống nhất thực hiện.

Theo ghi nhận của PV, các phiên tòa hình sự được xét xử tại TAND TP.HCM đều đảm bảo đúng thời gian ghi trên quyết định xét xử. Đặc biệt, những vụ án hình sự có nhiều bị cáo, được dư luận quan tâm như vụ "Vạn Thịnh Phát", Thuduc House..., các bị cáo đều được dẫn giải đến tòa trước 7 giờ sáng.

Cảnh người dân chờ đợi bên trong, bên ngoài trụ sở tòa khi tòa xét xử xuyên trưa. Ảnh: TRẦN LINH

Trong khi đó, tại một số tòa án cấp huyện như TAND quận 8, TAND quận Tân Phú, phiên tòa được khai mạc rất trễ. Đơn cử như TAND quận Tân Phú khai mạc nhiều phiên tòa hình sự (có bị cáo bị tạm giam) lúc 11 giờ 45, 12 giờ trưa và xử liên tục nhiều vụ đến khoảng 15 giờ. Tình trạng này xảy ra suốt nhiều tháng nay.

Tại cuộc họp báo mới đây, Công an TP.HCM cho biết các nhà tạm giữ công an quận, huyện đang được sửa chữa, hoặc quá tải nên can, phạm nhân được gửi tại Trại giam T30 (huyện Củ Chi). Do đường xa nên mới dẫn đến việc dẫn giải bị cáo đến phiên tòa chậm hơn thời gian xét xử dự kiến.