Giả gái, lừa người đàn ông ‘muốn tìm bạn nữ tâm sự’ gần 20 triệu đồng 25/04/2025 10:43

TAND tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Đức Minh (28 tuổi, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) mức án 1 năm 6 tháng tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Mức án phúc thẩm tăng 3 tháng so với án sơ thẩm trước đó.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 8-2023, khi thấy một người đàn ông đăng tin tìm bạn nữ tâm sự trên diễn đàn kết bạn, Minh nảy sinh ý định giả gái làm quen qua Zalo để lừa nạn nhân.

Cao Đức Minh đã giả gái làm quen qua Zalo để lừa nạn nhân gần 20 triệu đồng. Ảnh: CTV

Đầu tiên, Minh tiếp cận nạn nhân bằng một tài khoản Zalo tự nhận là “trung gian”, đưa ra “dịch vụ kết nối bạn nữ” với phí giới thiệu là 200.000 đồng. Sau khi nạn nhân chuyển khoản, Minh tiếp tục tung ra vai thứ hai – lập tài khoản khác, lấy tên Quyên, sử dụng ảnh đại diện là một nữ sinh ưa nhìn.

Bằng những tin nhắn ngọt ngào, Minh hóa thân vào vai cô gái trẻ, trò chuyện thân mật, tạo dựng lòng tin với nạn nhân.

Không lâu sau, “Quyên” nhận lời hẹn gặp để đi khách sạn “tâm sự kín đáo” với điều kiện người đàn ông sẽ cho tiền. Tuy nhiên, Minh luôn viện cớ trì hoãn và nhiều lần đề nghị chuyển tiền trước, tổng cộng 7,3 triệu đồng.

Sau một thời gian bị lừa mà không gặp được “Quyên”, người đàn ông chặn liên lạc. Nhưng Minh chưa dừng lại. Lúc này, bị cáo quay sang đe dọa bằng cách dùng các tin nhắn riêng tư trước đó, cảnh báo sẽ gửi cho vợ, gia đình và bạn bè của nạn nhân nếu không chuyển tiền.

Sợ mất mặt, người đàn ông buộc phải chuyển thêm 12 triệu đồng, nâng tổng số tiền bị chiếm đoạt lên gần 20 triệu đồng.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, nạn nhân đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Minh bị bắt và thừa nhận toàn bộ hành vi.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, nhưng do tính chất vụ án có hành vi tinh vi, mang tính lợi dụng lòng tin, uy hiếp nạn nhân để cưỡng đoạt, tòa quyết định tăng hình phạt.