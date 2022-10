Cháy 1 nhà xưởng tại Hải Phòng

(PLO)- Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 đã huy động sáu xe chữa cháy của các đơn vị, địa phương tổ chức chữa cháy.

Gần 9 giờ sáng nay (3-10), Trung tâm thông tin chỉ huy 114 nhận được tin báo xảy ra vụ cháy tại Công ty Vật liệu in ấn Dụ Nguyên Việt Nam (địa chỉ xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) liền huy động sáu xe chữa cháy của các đơn vị, địa phương nhanh chóng đến hiện trường.

Được biết, nhà xưởng của công ty có diện tích 2.600m2, diện tích đám cháy khoảng 100m2 là kho chứa mực in và dầu pha chế mực.

Sau một thời gian nỗ lực dập lửa, đám cháy đã cơ bản được khống chế.

Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân xảy cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

LÊ ĐỒNG