Cháy chung cư mini làm 56 người chết ở Hà Nội: Nỗi đau tột cùng

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định 56 người tử vong và 37 người bị thương, hiện Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam chủ chung cư.

Chiều 13-9, Công an TP Hà Nội cho biết liên quan đến vụ cháy xảy ra tại nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam (bốn tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, hiện trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy) về tội vi phạm quy định về PCCC theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định và lệnh bắt bị can đã được VKSND TP phê chuẩn.

Thủ tướng kiểm tra hiện trường và thăm hỏi nạn nhân

Tính đến 21 giờ ngày 13-9, cơ quan chức năng đã xác định được 56 người tử vong và 37 người bị thương (trong đó đã xác định được danh tính của 39/56 người tử vong).

Giám đốc công an đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở, ngành TP Hà Nội và UBND quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân.

Trong ngày 13-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã tới thị sát hiện trường vụ cháy chung cư đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Thủ tướng thị sát hiện trường vụ cháy, thăm hỏi lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: VGP

Tại hiện trường, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công điện đã ban hành; lực lượng PCCC khẩn trương triển khai công tác chữa cháy, khắc phục hậu quả.

Thủ tướng cảm ơn bà con trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy, khắc phục hậu quả, cứu chữa, hỗ trợ những người gặp nạn.

Thủ tướng nhắc lại sau các vụ cháy quán karaoke tại Hà Nội, công tác quản lý PCCC với các cơ sở này đã được siết chặt, nhờ đó tình hình an toàn cháy nổ tại các cơ sở karaoke đã có chuyển biến.

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu, hoàn thiện các quy định, quy chế PCCC với các chung cư mini, các khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp…; đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân về công tác PCCC và kỹ năng ứng phó với cháy nổ, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra các sự cố. Cùng với đó, tăng cường bảo đảm trang thiết bị PCCC, công tác kiểm tra, giám sát…

Thủ tướng thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại BV Bạch Mai. Ảnh: VGP

Thủ tướng mong người dân chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, đồng thời tích cực nâng cao kỹ năng ứng phó, thoát hiểm khi có sự cố.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đã đến BV Bạch Mai để thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và bộ trưởng Bộ Y tế, PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc BV Bạch Mai, cho biết ngay từ 1 giờ sáng cùng ngày, BV đã tiếp nhận 26 nạn nhân, trong đó bảy là bệnh nhi, còn lại là người lớn, có hai nạn nhân đã tử vong ngoại viện, một trường hợp chưa xác định danh tính.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở các mức độ khác nhau. Người cao tuổi nhất là 81 tuổi, bé nhất tám tháng tuổi, ba bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Các bệnh nhân chủ yếu ngạt khói, bị chấn thương nhưng không có trường hợp bệnh nhân bị bỏng.

“BV xác định việc cứu chữa người phải đặt lên hàng đầu. Ngay từ trong đêm đã huy động lực lượng cấp cứu nhanh chóng, tối ưu nhất có thể, làm sao để hạn chế tối đa nhất tử vong cho nạn nhân. BV chỉ đạo tạm thời chưa thu bất kỳ chi phí nào của bệnh nhân, chăm lo dinh dưỡng, suất ăn cho nạn nhân và người nhà, tập trung tối đa vì người bệnh” - PGS-TS Đào Xuân Cơ nói.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã báo cáo Thủ tướng sơ bộ về công tác cấp cứu, điều trị nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội. Thủ tướng đánh giá cao tinh thần nỗ lực cấp cứu nạn nhân của các y, bác sĩ.

Đại diện Sở Y tế TP Hà Nội cũng cho biết đã huy động 15 xe cấp cứu với khoảng 50 nhân viên y tế đến hỗ trợ công tác cấp cứu, vận chuyển các nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini trên.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo TP Hà Nội đã có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ cháy chung cư mini chín tầng ở quận Thanh Xuân để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Hà Nội và Bộ Công an sẽ điều tra tận gốc vụ cháy chung cư mini

Chiều 13-9, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ thân nhân các nạn nhân vụ cháy chung cư mini.

Ông Dũng thông tin nhanh với bà con về các biện pháp hỗ trợ của TP đối với các nạn nhân, khẳng định TP sẽ luôn ở bên các gia đình, tạo điều kiện để các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống, trong đó hỗ trợ tạm cư, tiền thuê nhà trong vòng sáu tháng.

Trước mắt Hà Nội huy động lực lượng hỗ trợ tốt nhất các nhu cầu thiết yếu cho các hộ dân, chăm sóc bệnh nhân đang điều trị trong các bệnh viện, hỗ trợ lo hậu sự cho người mất.

Ông cũng cảm ơn các lực lượng chức năng, đoàn thể, bà con nhân dân, thanh niên tình nguyện đã phát huy truyền thống nhân văn, thể hiện tình cảm tương thân tương ái trong công tác chữa cháy, cứu hộ, giúp đỡ nạn nhân vụ cháy.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể nhân dân tiếp tục theo sát tình hình đời sống các nạn nhân, kịp thời quan tâm, động viên, hỗ trợ bà con cả vật chất và tinh thần; giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống; tạo điều kiện về mua, thuê nhà ở xã hội cho các hộ dân.

Đặc biệt, ông Đinh Tiến Dũng cho biết TP đã thống nhất với Bộ Công an chỉ đạo điều tra tận gốc vấn đề, từ khâu cấp phép xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sẽ vào cuộc kiểm tra trách nhiệm lãnh đạo, quản lý liên quan...

“Tinh thần chỉ đạo là sai đâu xử đấy, bảo đảm sự nghiêm minh theo quy định của pháp luật” - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh. NHÓM PV

TRỌNG PHÚ - PHI HÙNG - THANH THANH