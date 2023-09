(PLO)- Một vụ cháy mỏ than tại Quý Châu (Trung Quốc) đã khiến 16 người thiệt mạng; Số người chết trong vụ cháy nhà máy golf ở đảo Đài Loan (Trung Quốc) tăng lên 6.

Ngày 24-9 xảy ra một vụ cháy đã xảy ra tại mỏ than Tiêu Sơn Thọ, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc - TQ) khiến 16 người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do băng chuyền tại mỏ than bị bốc cháy, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Quý Châu.

Ngọn lửa bùng phát tại mỏ than Sơn Tiêu Thọ vào khoảng 8 giờ 10 phút. Thông báo của chính quyền địa phương cho biết các nhân viên cứu hộ đã dập tắt ngọn lửa và nhiệt độ tại hiện trường đã trở lại bình thường.

Ngoài ra, chính quyền địa phương không cung cấp thông tin chi tiết về việc ngọn lửa xuất hiện thế nào, quá trình chữa cháy ra sao.

Theo hãng tin AFP, mỏ than Sơn Tiêu Thọ nằm cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 3.600 km về phía tây nam.

Trước vụ cháy trên, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại các mỏ khai thác của TQ. Theo đó, trong năm 2022, nước này đã chứng kiến 168 vụ tai nạn liên quan đến các mỏ khai thác, khiến 245 người thiệt mạng.

Nhân viên cứu hộ tại một vụ cháy mỏ than ở Trung Quốc vào năm 2019. Ảnh: AFP

Trong một diễn biến khác, ngày 23-9, chính quyền đảo Đài Loan (TQ) cho biết vụ hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất thiết bị golf đã khiến 6 người chết, trong đó có 3 người là lính cứu hỏa. Ngoài ra, 4 người đã mất tích và hơn 100 người bị thương sau vụ cháy.

Bà Thái Anh Văn - người đứng đầu chính quyền đảo Đài Loan - đã đến khảo sát hiện trường vụ cháy. Tại đây, bà gửi lời chia buồn đến các nạn nhân và cho biết nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy nhà máy thiết bị golf ở Bình Đông, đảo Đài Loan (Trung Quốc). Ảnh: AFP

Đám cháy trên bùng phát vào chiều tối 22-9, tại huyện Bình Đông, Đài Loan. Một lính cứu hỏa cho biết hóa chất peroxide trong nhà máy có thể là nguyên nhân gây ra vụ nổ lớn, dẫn đến cháy nhà máy.

Cháy nổ nhà máy thiết bị golf ở Đài Loan, có người chết, 10 người mất tích, cả trăm người bị thương (PLO)- Cháy và nổ lớn đã xảy ra tại một nhà máy thiết bị chơi golf ở đảo Đài Loan, khiến 1 người chết, 10 người mất tích và gần 100 người bị thương.

KHOA ĐIỀM