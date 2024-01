Sáng 9-1, ông Trần Xuân Kiếm, Chủ tịch UBND phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, cho hay các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ cháy phòng trọ xảy ra rạng sáng cùng ngày ở địa phương này làm ba người tử vong.

Lực lượng chữa cháy dập lửa. Ảnh: AK.

Các nạn nhân gồm NTTV (45 tuổi, ngụ phường An Phú, thị xã An Khê), TTKH (15 tuổi, ngụ phường An Phước, thị xã An Khê) và một nạn nhân nam chưa rõ danh tính.

Nơi xảy ra vụ cháy là phòng trọ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường An Tân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 50 ngày 9-1, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy - cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo cháy. Đơn vị này lập tức điều hai xe chữa cháy cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến dập lửa.

Đến 2 giờ 15 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng triển khai lực lượng tìm kiếm nạn nhân, phát hiện ba người tử vong trong nhà vệ sinh.

Lực lượng chữa cháy dập tắt đám cháy, phát hiện ba người tử vong sau nhà vệ sinh. Ảnh: AK.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định phòng trọ bị cháy rộng khoảng 20 m2. Khu phòng trọ này có 10 phòng do ông Nguyễn Minh Hoàng làm chủ.

Vụ cháy 3 mẹ con tử vong ở Vĩnh Phúc: Người chồng nói vợ và con đã thoát ra ngoài (PLO)- Theo lãnh đạo thị trấn Thổ Tang, thời điểm xảy ra vụ cháy 3 mẹ con tử vong, gia đình nạn nhân cho biết, những người trong nhà đã thoát ra ngoài nên chỉ tập trung chữa cháy ở tầng 1.

LÊ KIẾN