Cháy xe cấp cứu ở quận 10: Xe chưa được cấp phép hoạt động

Chiều 6-3, Sở Y tế TP.HCM thông tin về vụ việc cháy xe cấp cứu ở quận 10 (TP.HCM).

Cụ thể, ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp các đơn vị và lực lượng chức năng tiến hành xác minh về tình trạng pháp lý và hoạt động của xe cấp cứu này.

Theo đó, chiếc xe mang biển số 51B - 602.29 bốc cháy trong khi đang đậu tại bãi giữ xe (địa chỉ 700 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP.HCM).

Tài xế xe là ông LTT (sinh năm 1995, thường trú tại Phú Yên) bị bỏng, được sơ cấp cứu điều trị bỏng. Sau đó làm việc với Thanh tra Sở, ông nhận mình là chủ của chiếc xe đã bốc cháy này.

Theo lời của ông LTT, ông mua xe này từ ông NVH và bà DTTT khoảng sáu tháng trước nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Xe thường xuyên đậu tại nhà ông T ở tỉnh Phú Yên để vận chuyển người bệnh. Thỉnh thoảng, có người bệnh xuất viện tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy liên hệ thì ông sẽ đưa xe từ tỉnh Phú Yên vào TP.HCM để đón về nhà.

Hình ảnh của chiếc xe chưa được cấp phép vận chuyển cấp cứu sau khi bốc cháy trong bãi xe tại địa chỉ 700 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, TP.HCM (ngày 5-3-2024). Ảnh: SYT

Làm việc với Thanh tra Sở Y tế, ông T cho biết khoảng hơn 12 giờ ngày 0-3-2024, khi ông đang vặn van kiểm tra lượng ôxy trong bình đặt trong xe cứu thương thì đột ngột phát ra tiếng nổ và bốc cháy từ bên trong xe.

Ông T còn cung cấp hình ảnh các giấy tờ liên quan đến xe bao gồm: Hợp đồng ủy quyền giữa ông NVH và bà DTTT với ông LTT; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô Toyota 51B-602.29 do ông N.V.H làm chủ; Giấy chứng nhận kiểm định, và Giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên do Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cấp cho Công ty TNHH 115 Xuyên Á ngày 27-12-2023.

Tuy nhiên, ông T xác nhận xe chưa được cấp phép hoạt động vận chuyển cấp cứu, vận chuyển người bệnh.

Liên quan đến Công ty TNHH 115 Xuyên Á, ngày 20-9-2022, Sở Y tế TP.HCM đã cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 09165/HCM-GPHĐ với loại hình “Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh” với địa điểm kinh doanh tại 170 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM.

Theo đó, Sở Y tế chỉ cấp phép hoạt động đối với hai xe cứu thương biển số 51B - 225.51 và 51B - 511.48.

Thanh tra Sở Y tế tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ những vi phạm trong việc vận chuyển cấp cứu, vận chuyển người bệnh trong trường hợp này.

Ngành y tế TP mong sớm có quy định riêng biệt hai loại hình xe cấp cứu và xe vận chuyển người bệnh để đảm bảo an toàn cho người bệnh cũng như thuận lợi hơn trong công tác quản lý nhà nước đối với loại hình vận chuyển này.

THẢO PHƯƠNG