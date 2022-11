Chém bạn vì mâu thuẫn trong lúc trả tiền nhậu

(PLO)- Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn trong lúc trả tiền nhậu, hung thủ đã dùng dao phay chém nhiều nhát vào bạn.

Công an huyện Long Thành, Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối với Trần Khắc Vinh (33 tuổi, ngụ xã Lộc An, huyện Long Thành) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó vào ngày 21-11, Vinh nhậu với anh Phan Anh H (40 tuổi, ngụ xã Long An) và năm người khác tại một quán ở khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Lúc trả tiền, H nảy sinh mâu thuẫn với Vinh và nhóm bạn nhậu và được mọi người can ngăn.

Khi về nhà, Vinh và H gọi điện hẹn nhau xuống khu vực chợ mới Long Thành để giải quyết mâu thuẫn. Khi đi, Vinh cầm theo con dao loại chặt xương, điều khiển xe máy. Tại đây, khi đang nói chuyện, H dùng tay đánh vào đầu Vinh và một người bạn của H cầm chai thủy tinh ném vào đầu gây thương tích.

Bị đánh, Vinh dùng dao chém nhiều nhát làm H ngã xuống đất và truy đuổi bạn của H rồi bỏ trốn.

Công an xác định Vinh chém tổng cộng 16 nhát vào đầu, tay, chân… gây thương tích nặng cho nạn nhân. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

VŨ HỘI