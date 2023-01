Chèo SUP khám phá sông Sài Gòn, ngắm ánh hoàng hôn cực chill

(PLO)- Chèo SUP trên sông Sài Gòn khám phá thiên nhiên, tận hưởng khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống là một trải nghiệm đáng thử tại TP.HCM.

Chèo SUP là bộ môn chèo ván đứng, người tham gia sẽ đứng hoặc ngồi trên mặt ván, dùng tay vận động mái chèo để di chuyển trên mặt nước.

Loại hình này bắt nguồn từ Hawaii vào những năm 1900 và được yêu thích trên toàn thế giới bởi sự đơn giản, tiện lợi. Khoảng 3 năm trở lại đây, bộ môn chèo SUP bắt đầu trở thành trào lưu được giới trẻ Việt Nam đón nhận khi có tính giải trí và vận động thể thao cao.

Với tour SUP này du khách được trải nghiệm địa hình sông rộng, thông thoáng. Suốt hành trình di chuyển sẽ dễ dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ từ bán đảo Thanh Đa, tận hưởng vẻ đẹp sang trọng của những khu biệt thự Thảo Điền trải dọc bờ sông, dễ dàng ngắm nhìn Landmark 81 cao chọc trời hay cầu Bình Lợi với vẻ cuốn hút…

SUP có 3 dòng chính là Around- phổ biến dành cho người mới tập chơi, dòng thứ 2 là Touring dành để du lịch đường dài với đặc điểm phần mũi nhọn, thân hẹp dài, có tính ổn định cao. Dòng SUP thứ 3 là dòng chuyên biệt dành cho vận động viên chuyên nghiệp.

Với tour SUP trên sông Sài Gòn các đơn vị ưu tiên dùng Touring để khách có những chuyến phiêu lưu thuận tiện nhất.