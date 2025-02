TP.HCM: Đổ xô đi lấy 'nước lành', rước may đầu năm tại Miễu Mạch Nước 05/02/2025 15:30

(PLO)- Người dân TP.HCM, Bình Dương nườm nượp đến Miễu Mạch Nước, huyện Hóc Môn để lấy nước rửa mặt, cầu may mắn và bình an trong năm mới.

Miễu Mạch Nước nằm trên đường Bùi Thị Lùng, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM, được nhiều người biết đến với nước thiêng, chảy xuyên suốt hơn trăm năm qua.

Những ngày đầu năm mới Ất Tỵ, người dân khắp nơi đổ về ngôi miếu cổ này để lấy nước rửa mặt, mong tìm chút may mắn và bình an từ dòng nước linh thiêng được xem là “phước lành của đất trời.”

Dù không có tài liệu nào ghi lại chính xác thời gian xây dựng, những người gắn bó với miễu cho biết công trình này đã tồn tại khoảng 100 năm. Qua thời gian, miễu đã trải qua nhiều lần tu sửa và mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu tâm linh ngày càng lớn của người dân. Miễu thờ Thủy Long Thánh Mẫu, vị thần bảo hộ cho dòng nước thiêng luôn tuôn chảy không ngừng. Miễu Mạch Nước mở cửa từ 6 giờ đến 19 giờ mỗi ngày, đông đúc vào dịp Tết, mùng 1 và 15 âm lịch hàng tháng.

Dòng nước trong, mát lạnh, chảy quanh năm mà không cạn. Theo những người gắn bó với Miễu Mạch Nước, dòng nước phun trào từ lòng đất có từ trước khi miễu được xây dựng.

“Tôi nghe người ta bảo nước ở đây linh thiêng lắm, nên đến đây để rửa mặt cầu may mắn trong năm mới. Tôi lấy thêm can nước mang về để cả nhà dùng. Hy vọng gia đình được bình an, con cái học hành suôn sẻ” - chị Thủy (bìa phải, quận 3) chia sẻ.

Ông Diệp Đạt Ban (50 tuổi, quận 3) hứng từng thau nước từ dòng nước nhỏ đang chảy để bỏ vào can 10 lít. Theo ông Ban, làm như vậy nước sẽ sạch sẽ và linh nghiệm hơn. "Ông bà truyền lại, dòng nước này rửa mặt sẽ khỏe mạnh, bình an nên tôi tranh thủ mang về cho con cái cùng rửa" - ông Ban nói.

Trước khi lấy nước, người dân sẽ thắp nhang, khấn vái xong sẽ đến rửa mặt bằng dòng nước thiêng để cầu mọi điều như ý.

Đa phần người hành hương đến miễu đều sử dụng nước từ mạch ngầm để uống, rửa mặt hoặc gội đầu, với niềm tin rằng dòng nước thiêng này sẽ mang lại sức khỏe dồi dào và may mắn.

Anh Trang Văn Đăng (Bình Dương) dùng nước rửa mặt cho con trai một tuổi. "Dùng nước từ này rửa mặt, tôi hy vọng con sẽ khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn" - anh Đăng nói.

Để bảo vệ sự sạch sẽ của mạch nước, khách được yêu cầu không rửa tay trực tiếp, tắm hay bước xuống hồ, giữ gìn sự trong lành cho nguồn nước quý.

Sau khi rửa mặt, nhiều người mang theo chai nhựa, can mang nước về sử dụng. Theo ông Nguyễn Văn Rơ, Ban quản lý Miễu Mạch Nước, nước này được xét nghiệm định kỳ nhưng độ PH cao, người dân không nên uống trực tiếp mà nên đem về đun sôi.

Bên cạnh việc lấy nước, người dân đến chùa còn đến trước tượng Ông Ngựa để chui qua bụng và rung chuông cầu bình an, may mắn, tài lộc.

Bên trong Miễu Mạch Nước có thờ Thủy Long Thánh Mẫu, đông người dân đến thắp nhang, khấn vái rồi mới ra ngoài xin nước.