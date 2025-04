Chi tiết các mẫu ô tô Trung Quốc nhập khẩu tăng trưởng mạnh trong tháng 3 28/04/2025 08:29

(PLO)-Ô tô Trung Quốc loại dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3 đạt 1.003 chiếc, tăng 110% so với tháng trước.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 3-2025 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng 22,5% (tương ứng tăng tới 3.969 chiếc) so với lượng nhập khẩu của tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 3-2025 đạt 21.640 chiếc, tương ứng trị giá đạt 445 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 17.671 chiếc với trị giá đạt 378 triệu USD.

Ô tô Trung Quốc loại dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 3 tăng 110% so với tháng 2. Ảnh: TN

Trong tháng 3 năm 2025, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ 3 thị trường chính là nhập khẩu Indonesia với 8.841 chiếc, tăng 28,4% so với tháng trước; nhập khẩu từ Thái Lan với 7.731 chiếc, tăng 15% và nhập khẩu từ Trung Quốc với 4.473 chiếc, tăng 53,9%. Số xe nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 21.045 chiếc, chiếm tới 97% tổng lượng xe nhập khẩu về Việt Nam.

Loại xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 3 có 17.139 chiếc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam với trị giá đạt 296 triệu USD, chiếm tới 79,2% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Với kết quả này, số xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu về Việt Nam trong tháng tăng 26,9% (tương đương tăng 3.635 chiếc) so với tháng trước.

Trong tháng 3 chủ yếu là xe xuất xứ từ Indonesia với 8.841 chiếc, tăng 28,4%; từ thị trường Thái Lan với 6.746 chiếc, tăng 30,7% và ô tô Trung Quốc với 1.003 chiếc, tăng 110% so với tháng trước.

Tính chung, số xe ô tô nguyên chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu từ 3 thị trường này đạt 16.590 chiếc, tăng 32,4% so với tháng trước và chiếm 97% tổng lượng xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô trên 9 chỗ ngồi trong tháng 3, chỉ có 2 chiếc xe ô tô trên 9 chỗ ngồi xuất xứ Trung Quốc được làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam.

Xe ô tô vận tải làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3 là 2.376 chiếc, với trị giá đạt 67,7 triệu USD; giảm 1,2% về lượng nhưng tăng 9,3% về trị giá so với tháng trước. Loại xe này cũng chủ yếu là xe xuất xứ Trung Quốc với 1.391 chiếc, gấp 2 lần so với 694 chiếc của tháng trước; xuất xứ Thái Lan với 975 chiếc, giảm 37,5% (tương ứng giảm 585 chiếc) so với tháng trước.

Xe ô tô loại khác (xe ô tô chuyên dụng) trong tháng 3, các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu 2.123 chiếc xe chuyên dụng với trị giá khai báo là 81,3 triệu USD, tăng 20,4% về lượng và tăng 5,7% về trị giá so với tháng trước. Trong đó, có 2.077 chiếc xuất xứ từ Trung Quốc, tăng 19,8% (tương ứng tăng 343 chiếc) so với tháng trước và chiếm tỷ trọng 98% tổng số xe loại này nhập khẩu về Việt Nam.

Tính chung lũy kế trong quý I năm 2025, lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu về Việt Nam là 46.457 chiếc, tăng 44,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống là 36.341 chiếc, tăng 36,5% và ô tô vận tải là 5.284 chiếc, tăng 149%.