'Gỡ rối' khi khách thuê xe tự lái không được giữ cà vẹt xe bản gốc 26/04/2025 09:12

Cứ mỗi dịp lễ, tết thì việc thuê xe tự lái là một chủ đề được nhiều người quan tâm. Ngoài chi phí thuê xe thì vấn đề về giấy tờ khi thuê xe cũng khiến cho nhiều người phải “nhức đầu”.

Thuê xe tự lái có được cầm giấy tờ gốc?

Chị Hồng Phương (ngụ TP.HCM) chia sẻ về câu chuyện thuê xe tự lái của mình. Chị cho biết khi cho thuê xe, để tránh rủi ro thì bên đơn vị cho thuê có tư vấn là đưa cà vẹt (giấy chứng nhận đăng ký xe) photo công chứng thay vì bản gốc.

Khi tham gia giao thông, người lái xe phải mang đủ các giấy tờ theo quy định. Ảnh: TN

“Nhưng trong thời gian di chuyển trên đường, tôi có bị công an mời vào kiểm tra giấy tờ. Công an không chịu cà vẹt photo và lập biên bản vừa phạt chủ xe vừa phạt người thuê xe với lý do là không có giấy tờ xe”- chị Phương chia sẻ.

Chị Phương thắc mắc, nếu chủ xe tiếp tục cho thuê, nếu khách đi đường lại bị công an kiểm tra hành chính và không có giấy tờ thì lại tiếp tục quay lại câu chuyện như trên. “Vậy trường hợp của tôi là ai sai và ai phải chịu trách nhiệm trả số tiền đã bị phạt vì không tuân thủ luật giao thông như vậy”- chị Phương đặt câu hỏi.

Giá thuê xe ô tô dịp lễ 30-4 và 1-5 năm nay cũng có giá như các năm trước, không có biến động gì. Trong đó giá thuê xe ngày tết cao hơn mức giá ngày thường khoảng 1,2 - 1,5 lần. Cụ thể, tùy vào thương hiệu xe, đời mới hay đời cũ mà giá cho thuê các dòng xe 4-5 chỗ ngày thường như VinFast Fadil, Hyundai Grand i10, Kia Morning, Toyota Vios, Kia Cerato... chỉ từ 500 đến 700 nghìn đồng/ngày thì trong dịp lễ dao động từ 1-1,5 triệu đồng/ngày. Đây cũng là các dòng xe khá thông dụng và được nhiều người chọn thuê nhiều nhất bởi giá cho thuê hợp lý với đại đa số người có nhu cầu. Ở phân khúc cao hơn như các dòng xe Toyota Innova, Toyota Fortuner, Ford Escape, Ford Everest, Hyundai SantaFe, Honda CR-V ngày thường có giá từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng/ngày thì dịp lễ này có giá cho thuê dao động từ 1,8 triệu đến gần 2 triệu đồng/ngày… Tùy vào dòng xe, đời xe cũ hay mới, giá cho thuê ô tô trọn gói sẽ thay đổi tùy số lượng thời gian. Theo các đơn vị cho thuê xe hiện thị trường cũng đã cho thuê gần hết các loại xe, còn khoảng 40% vì nhiều người dân ở lại TP.HCM để xem lễ diễu binh, diễu hành.

Theo một số đơn vị cho thuê chia sẻ, để đảm bảo an toàn cho khách thuê xe thì các đơn vị cho thuê thường photo công chứng giấy đăng ký còn hạn 6 tháng, sổ đăng kiểm và bảo hiểm theo xe. Sở dĩ không đưa các giấy tờ gốc cho khách để đảm bảo an toàn cho xe khi khách cầm cố hoặc thất lạc giấy tờ gốc.

“Nếu trường hợp khách vi phạm luật giao thông mà công an xử phạt các lỗi của khách trực tiếp tại thời điểm đó, khách có thể chứng minh bằng hợp đồng thuê xe và các bản photo công chứng còn hạn 6 tháng, hợp đồng bản cứng, điện tử, bảo hiểm chuyến đi để chứng minh với công an”- đơn vị này chia sẻ.

Cũng theo vị này, trường hợp công an vẫn không chấp thuận, thì khách hàng có thể cung cấp giấy tờ điện tử trên VNeID đã tích hợp giấy tờ xe cho khách. Trường hợp không được nữa thì khách hàng ký biên bản xử lý phạt nguội, sau đó đơn vị cho thuê xe sẽ xử lý đóng phạt sau.

Cần thoả thuận rõ trong hợp đồng thuê xe

Trao đổi với PLO, ông Chu Phát Đạt, Giám đốc nền tảng cho thuê xe Ibookcar cho biết theo nguyên tắc khi tham gia giao thông phải có đủ các loại giấy tờ gốc, trừ giấy đăng ký xe đang ở ngân hàng thì có bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực.

“Chỉ có các đơn vị mới cho thuê mới đưa giấy tờ photo cho khách hàng chứ bên chúng tôi đều đưa giấy tờ gốc để đảm bảo khách hàng tham gia giao thông đúng luật”- ông Đạt cho hay.

Người thuê xe và đơn vị cho thuê cần thoả thuận rõ các điều khoản trong hợp đồng thuê xe. Ảnh: TN

Theo ông Đạt về rủi ro việc cầm cố xe, hay người thuê xe cố tình thuê xe để bán là rủi ro có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, đơn vị cho thuê xe có nhiều giải pháp để xử lý như kiểm tra khách theo định vị trên xe có đi đúng địa điểm đã đăng ký hay không hoặc xử lý bằng các hình thức khác, tuỳ trường hợp.

“Dù vậy thì đó cũng là rủi ro của đơn vị cho thuê xe, không thể vì thế mà không đưa các giấy tờ theo quy định của luật khi tham gia giao thông được”- ông Đạt nhấn mạnh.

Cũng theo ông Đạt trường hợp đơn vị cho thuê nhất quyết không đưa giấy tờ gốc cho người thuê xe thì hai bên phải thống nhất trong hợp đồng thuê xe về trường hợp bị phạt. Theo đó, bên nào sai và không thực hiện đúng hợp đồng thì phải chịu trách nhiệm đóng khoản phạt đó.