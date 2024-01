Chỉ trong nửa tháng, hơn 3.500 người vi phạm về trật tự xã hội bị bắt

Ngày 4-1, Bộ Công an cho biết từ ngày 15-12-2023, Công an các đơn vị, địa phương đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Sau 15 ngày đầu thực hiện cao điểm, lực lượng công an đã chủ động các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh với phạm tội về trật tự xã hội.

Khám phá thành công nhiều vụ án rất nghiêm trọng

Cụ thể, công an đã điều tra, khám phá 1.587 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt xử lý hơn 3.500 người. Trong đó đã khẩn trương điều tra khám phá nhanh, bắt giữ những người gây ra các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Phương Thoa về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Ảnh: CA

Điển hình, Công an Hưng Yên sau 4 ngày bắt 4 người về hành vi giết người, cướp tài sản, thu giữ 4 súng, 58 viên đạn. Công an Bình Dương đã khẩn trương điều tra, bắt giữ 6 người, giải cứu 1 nạn nhân người Trung Quốc bị bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản…

Trên lĩnh vực đấu tranh với tín dụng đen, lực lượng chức năng đã khởi tố, bắt 103 vụ, 191 người (cao hơn 543% về số vụ so với 15 ngày trước cao điểm), triệt phá 38 cơ sở hoạt động tín dụng đen đã góp phần kiềm chế, ngăn chặn hoạt động băng nhóm liên quan tín dụng đen.

Điều tra mở rộng nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an các đơn vị, địa phương đã điều tra mở rộng, làm rõ nhiều vụ cướp giật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nổi bật như: Công an Đà Nẵng bắt 4 người người Iran thực hiện 30 vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng dọc tuyến quốc lộ 1A.

Công an Hà Nội bắt 21 người lừa đảo qua mạng với số tiền 20 tỉ đồng; Công an Bắc Giang khởi tố, bắt 23 người giả mạo bác sĩ tại các Bệnh viện lớn tại Hà Nội lừa bán thực phẩm chức năng cho 20 ngàn người, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng…

Công an tỉnh Bắc Giang làm rõ đường dây giả danh bác sĩ lừa đảo bán thuốc chữa bệnh.Ảnh: CA

Cùng với đó đã điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 1.379 vụ với hơn 6.000 người đánh bạc, tổ chức đánh bạc (tăng hơn 400% số vụ và số người so với 15 ngày trước cao điểm), đã khởi tố 266 vụ với 1.173 bị can.

Theo Bộ Công an, do có sự chủ động phòng ngừa trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nên phạm pháp hình sự đã được kiềm chế rõ rệt (giảm 8,75% so với 15 ngày trước cao điểm), đấu tranh có hiệu quả và kéo giảm nhiều loại tội phạm: trộm cắp, lừa đảo, cướp, cướp giật, tín dụng đen…

Gia tăng các vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Với quyết tâm đảm bảo an ninh, bình yên để Nhân dân được vui xuân, đón Tết trong an toàn, lành mạnh, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, trong đó chú trọng vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, phòng ngừa và đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của các loại tội phạm.

Công an đã phát hiện, xử lý 189 vụ, 288 người mua, bán vận chuyển tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu giữ 167 khẩu súng, hơn 20.000 viên đạn và hàng nghìn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại.

Phát hiện gần 600 vụ, 875 người sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép, thu giữ hơn 11 tấn pháo nổ.

CSGT Hà Nội đảm bảo an toàn giao thông , trật tự xã hội trong dịp Tết Dương lịch 2024. Ảnh: PHI HÙNG

Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phát huy kết quả đạt được từ cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lực lượng CSGT đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông…

Tai nạn giao thông tiếp tục giảm trên cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương.

CSGT đã phát hiện xử lý hơn 145.000 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, tước hơn 31.000 giấy phép lái xe, phát hiện hơn 36.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 366 trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông có chất ma túy...

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều việc làm tốt, hình ảnh đẹp của lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã được người dân ghi nhận, đánh giá cao.

PHI HÙNG