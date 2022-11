Chiếm đoạt 2 tỉ đồng từ việc bán cây cảnh 'ảo' qua Facebook

(PLO)- Sau khi nhận được tiền đặt cọc từ người có nhu cầu mua cây cảnh, Hoàng cắt liên lạc.

Ngày 30-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) vừa khởi tố bị can đối với Hồ Ngọc Hoàng (trú xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Hoàng sử Facebook để rao bán các loại cây cảnh có giá rẻ hơn thị trường. Sau khi có người đặt mua cây, Hoàng sẽ yêu cầu chuyển trước tiền đặt cọc, chi phí vận chuyển rồi chiếm đoạt với tổng số tiền khoảng 2 tỉ đồng.

Trước đó, ông Phạm Xuân K. (trú tại phường Nam Lý. TP Đồng Hới) tố giác về việc bị một người sử dụng mạng xã hội Facebook lừa đảo 44 triệu đồng nhưng không nhận được cây cảnh như đã thỏa thuận.

Sau khi nhận được tin báo, giữa tháng 11-2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Công an TP Đồng Hới và một số đơn vị nghiệp vụ triệu tập Hoàng lên làm việc.

Hoàng khai nhận, khoảng từ đầu năm 2022, Hoàng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác trên không gian mạng. Để thực hiện hành vi, Hoàng lên mạng tìm mua các trang Facebook của nhà vườn chuyên bán cây cảnh, cùng nhiều tài khoản ngân hàng, ví Momo, sim rác, điện thoại di động đăng tải hình ảnh về các loại cây cảnh với mức rao bán rẻ hơn rất nhiều so với thị trường.

Khi người mua có nhu cầu liên hệ, Hoàng sẽ yêu cầu người mua đặt cọc trước một phần số tiền và các khoản chi phí như: phí bến bãi, phí giải phóng xe chở…

Sau khi người mua thanh toán đầy đủ các chi phí, Hoàng sẽ chặn, ngắt liên lạc với người mua để chiếm đoạt tiền. Bằng hình thức, thủ đoạn trên, Hoàng khai nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng chục người trên phạm vi cả nước, trong đó có người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Qua xác minh đã xác định số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng liên quan là khoảng 2 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới cũng thông báo ai là bị hại của hình thức lừa đảo trên thì liên hệ với Công an TP. Đồng Hới để trình báo để được hướng dẫn giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

BẢO THIÊN