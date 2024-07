Chiến sĩ công an cứu hai cháu bé sa chân xuống hồ thủy điện 26/07/2024 21:18

(PLO)- Hai cháu bé bị sa chân xuống hồ thủy điện ở Lai Châu đã được chiến sĩ công an sở tại lao xuống cứu sống.

Chiều nay, 26-7, hai cháu bé 4 và 6 tuổi trong lúc đi mò cua bắt ốc cùng bà nội đã sa chân xuống khu vực sâu của hồ thủy điện bản chát, khu vực bản Pá Khôm, xã Pha Mu, huyện Than Uyên, Lai Châu.

Nghe tiếng kêu cứu, một chiến sĩ công an đang nghỉ phép giúp việc gia đình gần đó đã kịp cứu hai cháu bé an toàn.

Anh Lò Văn Thanh sơ cứu cho cháu bé bị đuối nước. Ảnh CA

Công an Lai Châu cho biết, chiến sĩ công an đã cứu hai cháu bé là Lò Văn Thanh, 20 tuổi, đang phục vụ có thời hạn tại Phòng PC11 Công an tỉnh. Anh Thanh đang trong kỳ nghỉ phép và cắt cỏ voi ở gần đó nghe tiếng hô hoán nên chạy lại.

Anh Thanh sau đó nhảy xuống hồ vớt hai cháu lên bờ và tiến hành sơ cứu. Hiện tại sức khỏe của 2 cháu bình thường.