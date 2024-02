(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua nóng khắp mặt trận; Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine; Ukraine thiệt hại ở Donetsk; Nhà Trắng nói Ukraine sắp mất thành trì Avdiivka do thiếu đạn pháo.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua vẫn nóng ran khắp mọi mặt trận khi hai bên có tới 83 đợt đụng độ.

Nga tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu các quân đội Ukraine cho biết trong ngày 15-2 các lực lượng Nga 4 lần dội tên lửa, 106 lần không kích và 95 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí tập kết quân và các khu dân cư của Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

TP Avdiivka (Donetsk) tan hoang sau khi liên tục bị không kích. Ảnh: GETTY IMAGES

. Sáng 15-2 quân Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào Ukraine bằng máy bay chiến lược. Cảnh báo không kích đã được ban hành trên toàn Ukraine.

Các cuộc không kích nhắm vào các địa phương Novosadove, Riznykivka, Kuzmynivka,... của tỉnh Donetsk, cũng như Mala Tokmachka và Robotyne của tỉnh Zaporizhia.

Hơn 100 khu định cư ở các tỉnh Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Dnipropetrovsk, Kherson và Mykolaiv bị pháo kích nặng nề.

. Ngày qua, chiến sự nóng ran trên khắp mặt trận. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine.

Quân Nga tiếp tục các hoạt động phá hoại, trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine từ lãnh thổ Nga và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod (giáp với Ukraine).

. Trong khu vực phụ trách của nhóm quân tác chiến và chiến lược Khortytsia ở TP Kupiansk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 1 cuộc tấn công của quân Nga gần TP Ivanivka (tỉnh Kharkiv).

. Tại tỉnh Donetsk, các lực lượng Ukraine đẩy lùi 66 đợt tiến công của quân Nga, trong đó nhiều nhất là ở TP Avdiivka với 40 đợt.

. Tại tỉnh Zaporizhia, lực lượng Ukraine đẩy lùi 3 cuộc tấn công của đối phương ở phía tây làng Verbove và Robotyne.

. Trong khu vực phụ trách của nhóm tác chiến và chiến lược Odessa ở tỉnh Kherson, các lực lượng Nga tiếp tục nỗ lực đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi vị trí của họ ở phía tả ngạn sông Dnipro.

Bộ Tổng tham mưu cho biết trong ngày qua đối phương tiến hành 7 đợt xung kích tại khu vực nhưng không thành công.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng Ukraine tiếp tục gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của quân Nga, khiến đối phương kiệt sức trên toàn chiến tuyến.

Trong ngày qua, các đơn vị máy bay Ukraine tấn công 10 cụm nhân lực và 3 hệ thống phòng không của quân Nga. Lực lượng tên lửa Ukraine cũng tấn công 6 cụm nhân lực, 5 khẩu pháo, 3 kho đạn dược và nhiên liệu, và 3 hệ thống tác chiến điện tử.

Ukraine thiệt hại 865 binh sĩ cùng khí tài hạng nặng ở Donetsk

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 15-2 các lực lượng Nga tấn công tổng hợp nhằm vào các doanh nghiệp công nghiệp-quân sự Ukraine sản xuất động cơ máy bay và đạn súng cối.

. Bộ này cho biết lực lượng Nga hạ hơn 100 binh sĩ Ukraine, 1 bệ phóng tên lửa đa nòng và 2 khẩu pháo ở khu vực Kupiansk trong ngày qua.

"Theo hướng Kupiansk, các đơn vị của Nhóm chiến đấu miền Tây (Nga) đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương tại các khu vực gần các khu định cư Berestovoye, Peschanoye (Kharkiv), Makeyevka (Luhansk) và đẩy lùi cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 30” - theo Bộ Quốc phòng Nga.

“Tổn thất của quân đội Ukraine lên tới 105 binh sĩ, 3 phương tiện cơ giới, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt Grad, 1 hệ thống pháo tự hành Caesar do Pháp sản xuất và 1 khẩu pháo cơ giới Gvozdika"- Bộ này cho biết thêm.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga ngày qua hạ tới 865 binh sĩ Ukraine tại chiến trường Donetsk. Phía Moscow cũng phá huỷ loạt khí tài hạng nặng của Kiev, gồm xe chiến đấu bộ binh Bradley, hệ thống pháo tự hành Krab, pháo M777, pháo FH70, pháo L119, pháo Msta-B, pháo D-30, pháo D-20,...

Xe bọc thép của Ukraine trên đường phố ở Avdiivka ngày 13-2. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Mỹ: Ukraine sắp mất thành trì Avdiivka vào tay Nga

Ngày 15-2, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng Ukraine sắp để mất thành trì Avdiivka vào tay Nga, phần lớn là do phía Kiev thiếu đạn pháo, theo hãng tin The Kyiv Independent.

“Avdiivka có nguy cơ rơi vào sự kiểm soát của Nga. Điều này xảy ra phần lớn là do lực lượng Ukraine trên bộ đang cạn kiệt đạn pháo. Nga đang triển khai hết đợt này đến đợt khác các lực lượng quân sự để tấn công các vị trí của Ukraine" - ông Kirby nói.

"Quốc hội [Mỹ] vẫn chưa thông qua dự luật bổ sung nên chúng tôi không thể cung cấp cho Ukraine đạn pháo mà họ rất cần để ngăn chặn các cuộc tấn công này của Nga"- ông Kirby nói thêm.

