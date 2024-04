Chiến sự Nga-Ukraine 25-4: Ukraine bắn cháy 2 kho dầu Nga; Kiev thống kê Moscow mất hơn 461.000 lính từ đầu năm 25/04/2024 07:19

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua rất nóng khi Ukraine cho biết đã bắn cháy 2 kho dầu Nga, phá huỷ 26.000 m3 nhiên liệu của Nga. Trong khi đó, Moscow tuyên bố đẩy lùi nhiều đợt tiến công của hơn 20 lữ đoàn Kiev tại tỉnh Donetsk.

Ukraine huỷ 26.000 m3 nhiên liệu Nga trong đêm

. Tờ The Kyiv Independent ngày 24-4 dẫn lời các quan chức an ninh Ukraine rằng các máy bay không người lái (UAV) của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tấn công 2 kho dầu ở tỉnh Smolensk (Nga) trong đêm, phá hủy 26.000 m3 nhiên liệu.

Một kho dầu ở tỉnh Smolensk (Nga) cháy lớn sau khi trúng đòn UAV của Ukraine tối 24-4. Ảnh: X

Cụ thể, các nguồn tin của The Kyiv Independent cho biết công ty năng lượng quốc doanh Rosneft của Nga "đã mất hai cơ sở lưu trữ và bơm nhiên liệu và chất bôi trơn ở thị trấn Yartsevo và Razdorovo (tỉnh Smolensk)".

Khoảng 26.000 m3 nhiên liệu của Nga được cho là được lưu trữ ở đó.

Các nguồn tin cho biết một đám cháy lớn đã xuất hiện sau những vụ nổ mạnh tại cơ sở năng lượng này. Hoạt động sơ tán nhân viên sau đó cũng nhanh chóng được triển khai.

"SBU tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng quân sự và hậu cần cung cấp nhiên liệu cho quân Nga tham chiến ở Ukraine. Những cơ sở này đang và sẽ vẫn là mục tiêu hoàn toàn chính đáng của chúng tôi" - nguồn tin cho biết.

Các phương tiện truyền thông và quan chức Nga cũng đưa tin về các cuộc tấn công bằng UAV ở các tỉnh Smolensk, Lipetsk và Voronezh trong đêm, được cho là nhắm vào các cơ sở năng lượng và công nghiệp của Moscow.

Video ghi lại cảnh kho dầu ở tỉnh Smolensk (Nga) cháy lớn sau khi trúng đòn UAV của Ukraine tối 24-4. Nguồn: X

Tỉnh trưởng Smolensk - ông Vasily Anokhin tuyên bố không có thương vong do cuộc không kích, đài RT đưa tin.

“Khu vực của chúng tôi một lần nữa bị UAV Ukraine tấn công” - ông Anokhin viết trên Telegram.

Theo quan chức này, đòn tấn công bằng UAV của Ukraine đã nhắm vào “các cơ sở năng lượng và nhiên liệu dân sự” và gây ra một số vụ hỏa hoạn ở một số quận.

Ukraine công bố thiệt hại khủng của Nga về nhân lực và khí tài

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 24-4 các lực lượng Nga tổng cộng 13 lần nã tên lửa, 51 lần không kích, 16 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc bị hư hại nặng nề.

. Tổng cộng có 84 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine.

Các lực lượng Nga tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự ở các khu vực biên giới, tiến hành các hoạt động tình báo và trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod (giáp với Ukraine).

. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 62 cuộc tấn công của các lực lượng Nga ở các TP Lyman, Bakhmut, Novopavlivka và Avdiivka.

. Trong ngày qua, lực lượng không quân Ukraine tấn công 11 cụm nhân lực, trong khi lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ 1 tên lửa dẫn đường Kh-59 và 3 UAV trinh sát của quân Nga.

. Theo Bộ Tổng tham mưu, Nga mất 461.940 binh sĩ ở Ukraine kể từ đầu chiến sự đến ngày 24-4. Riêng ngày 24-4, các lực lượng Ukraine loại 880 binh sĩ Nga ra khỏi vòng chiến.

Theo báo cáo của Bộ Tổng tham mưu, Nga cũng mất 7.242 xe tăng, 13.928 xe chiến đấu bọc thép, 12.856 hệ thống pháo phản lực các loại, 771 hệ thống phòng không, 10.112 máy bay các loại, 26 tàu thuyền quân sự và 1 tàu ngầm.

Binh sĩ Ukraine bắn bằng pháo tự hành về phía quân Nga tại TP Bakhmut. Ảnh: GETTY IMAGES

Nga đẩy lùi hơn 20 lữ đoàn Ukraine tại Donetsk

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng quân Nga đã phá hủy một xưởng sản xuất UAV của Ukraine trong ngày 24-4.

"Lực lượng máy bay tác chiến/chiến thuật, tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy trạm radar quan sát toàn cảnh P-18, xưởng sản xuất UAV và kho lưu trữ nhiên liệu của quân Ukraine, đồng thời tấn công nhân lực và khí tài quân sự của đối phương ở 117 khu vực khắp chiến tuyến" - Bộ này cho biết.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội Nga đã chiếm được vị trí tốt hơn và đẩy lùi cuộc phản công của quân Ukraine ở TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv) trong ngày qua.

Tổn thất của quân đội Ukraine tại hướng Kupiansk trong ngày qua lên tới 30 binh sĩ, 3 phương tiện cơ giới quân sự, 2 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika và 1 hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất.

. Tính riêng mặt trận Donetsk, các lực lượng Nga đánh lui các cuộc tiến công của hơn 20 lữ đoàn Ukraine, loại khỏi vòng chiến hơn 930 binh sĩ (chủ yếu tại các TP chủ lực Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka) cùng nhiều khí tài hạng nặng của Kiev trong ngày qua.

Các khí tài hạng nặng bao gồm: xe tăng; xe chiến đấu bọc thép; pháo phản lực M777 và pháo M119 (Mỹ sản xuất); pháo phản lực Msta-B; pháo cơ giới Gvozdika; MLRS BM-21 Grad;...

Ngoài ra, các lực lượng Nga còn xóa sổ 3 kho đạn dược dã chiến và 2 trạm tác chiến điện tử NOTA của quân Ukraine.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 299 UAV, 6 quả bom thông minh và 9 hoả tiễn của Ukraine trong ngày qua.

“Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 299 UAV, 9 hoả tiễn của các hệ thống HIMARS và MLRS Olkha, cùng 6 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất” - Bộ này cho hay.