Chiến sự Nga-Ukraine 28-11: Crimea hứng đòn UAV, tên lửa; Ông Medvedev cảnh báo tấn công NATO 28/11/2024 08:15

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine có tin Crimea hứng đòn UAV, tên lửa của Ukraine; Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đe dọa tấn công NATO; Tổng thống đắc cử Donald Trump xướng tên đặc phái viên hòa bình Ukraine.

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua khốc liệt trên khắp mặt trận.

Crimea bị tập kích UAV, tên lửa

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 27-11, giữa Ukraine và Nga đã xảy ra 102 cuộc giao tranh trên khắp chiến tuyến, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Cũng trong ngày 27-11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tỉnh Donetsk vẫn là chiến trường khốc liệt nhất, đặc biệt là hướng TP Kurakhove (tỉnh Donetsk), nơi đang phải đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội và ác liệt nhất. Cạnh đó, hướng Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và Kupyiansk (tỉnh Kharkiv) cũng là những khu vực mà Ukraine đang gặp rất nhiều khó khăn.

Lãnh đạo bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm - ông Mikhail Razvozhayev cho biết máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Ukraine đã tấn công TP Sevastopol ở Crimea vào ngày 27-11.

Lính Ukraine khai hỏa về phía Nga ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) đầu tháng 11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông Razvozhayev cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 tên lửa và 5 UAV, trong đó các mảnh vỡ của UAV được cho là đã rơi xuống gần đường cao tốc Kacha.

Kênh Telegram Wind ủng hộ Ukraine cũng thông tin về các vụ nổ và hoạt động phòng không tích cực của Nga ở Sevastopol, gần sân bay quân sự Belbek và những nơi khác trên khắp Crimea.

Kênh Mash Telegram cho rằng khoảng 40 UAV, một số tên lửa Neptune và tên lửa hành trình đã bay về phía tây bắc của bán đảo Crimea và tất cả tên lửa này đều bị bắn hạ.

Hiện Ukraine chưa lên tiếng về vụ tấn công này.

Ukraine thương vong lớn ở Donetsk, Kursk

Cập nhật chiến sự ngày 27-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã giành được khu định cư Novaya Ilyinka ở tỉnh Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ này cho biết Nhóm tác chiến phía Tây và Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga gây ra nhiều thiệt hại cho Ukraine nhất trong ngày 27-11.

Cụ thể, Nhóm tác chiến phía Tây đã gây thiệt hại cho các lữ đoàn Ukraine gần khu định cư Novoosinovo và Bezmyatezhnoye ở tỉnh Kharkiv; Kirovsk, Ivanovka và Lyman ở tỉnh Donetsk và trong khu vực rừng Serebryanka. Hậu quả là 450 lính Ukraine thương vong, 3 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất, 1 xe chiến đấu bọc thép Kozak, 4 xe cơ giới cùng nhiều hệ thống pháo bị phá hủy.

Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga tấn công và ngăn chặn 10 cuộc phản công của Ukraine ở gần các khu định cư Dzerzhinsk, Shcherbinovka, Leonidovka và Dimitrov ở tỉnh Donetsk khiến 415 lính Ukraine thương vong, 7 xe cơ giới, cùng nhiều hệ thống pháo bị phá hủy.

Cơ sở hạ tầng ở tỉnh Kharkiv hư hại vì bị Nga đánh bom vào đầu tuần này. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Còn ở tỉnh Kursk, trong ngày, Ukraine đã chịu hơn 250 thương vong, mất 2 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 1 xe bọc thép chở quân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới và 1 súng cối.

Ông Medvedev cảnh báo rắn với NATO

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev không loại trừ kịch bản Nga sẽ phải tấn công các căn cứ quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong trường hợp xung đột leo thang do Ukraine dùng vũ khí tầm xa do phương Tây sản xuất đánh vào lãnh thổ Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Trả lời câu hỏi của đài Al Arabiya rằng liệu Nga có thể tấn công các cơ sở quân sự ở Romania và Ba Lan hay không, ông Medvedev nói rằng: "Nếu xung đột tiếp tục leo thang, không thể loại trừ bất cứ kịch bản nào, bởi vì các quốc gia thành viên NATO thực sự đã tham gia đầy đủ vào cuộc xung đột này".

Tuy nhiên, ông Medvedev cũng khẳng định rằng Nga không muốn kịch bản như vậy và Nga muốn hòa bình, nhưng nền hòa bình này phải tính đến lợi ích của Nga một cách đầy đủ.

Ông Medvedev cũng nhấn mạnh rằng việc Ukraine dùng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS bắn vào đất Nga “đã vượt qua mọi ranh giới đỏ". Các cuộc tấn công này là điều không thể chấp nhận được và chắc chắn sẽ bị ngăn chặn.

Ông Trump xướng tên đặc phái viên hòa bình Ukraine

Ngày 27-11, Tổng thống đắc cử Donald Trump đã chọn Tướng Mỹ về hưu Keith Kellogg làm đặc phái viên hòa bình Ukraine, chịu trách nhiệm dẫn dắt các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, theo tờ Kyiv Independent.

Ông Keith Kellogg, 80 tuổi, trước đây từng giữ chức Tổng thư ký và Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ trong chính quyền đầu tiên của ông Trump. Khi đó, ông cũng là cố vấn cấp cao của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence.

Hồi tháng 6, hãng tin Reuters cho biết ông Kellogg và một cố vấn hàng đầu khác của ông Trump là ông Frederick H. Fleitz, đã đề xuất với ông Trump kế hoạch ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine trừ khi Ukraine đồng ý đàm phán hòa bình với Nga. Cạnh đó, hai nhân vật này cũng đề xuất “đóng băng” giao tranh ở tiền tuyến và loại bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO.