Nga tuyên bố sắp đáp trả các vụ tấn công bằng ATACMS của Ukraine

Ngày 26-11, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đang chuẩn bị đáp trả Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp tấn công vào tỉnh Kursk (Nga) những ngày gần đây, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng trong 3 ngày qua, lực lượng Ukraine đã tiến hành 2 cuộc tấn công vào lãnh thổ Kursk bằng vũ khí tầm xa của phương Tây.

Vào ngày 23-11, Kiev được cho là đã bắn 5 tên lửa ATACMS vào làng Lotaryovka (cách TP Kursk khoảng 37 km về phía tây bắc) nhằm vào vị trí của một sư đoàn tên lửa phòng không S-400. Bộ này cho biết cuộc tấn công đã khiến 3 người thương vong và làm hỏng 1 radar.

Tiếp đó, vào ngày 25-11, Kiev đã phóng thêm 8 tên lửa ATACMS vào sân bay Kursk-Vostochny, nằm gần làng Khalino (tỉnh Kursk). 7 trong số các tên lửa đã bị bắn hạ bằng hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 và hệ thống tên lửa và súng phòng không Pantsir. Tuy nhiên, 1 tên lửa đã đánh trúng mục tiêu, khiến 2 binh sĩ Nga bị thương và các cơ sở vật chất bị hư hại nhẹ.

Bộ Quốc phòng Nga lưu ý rằng các cuộc điều tra đã cho kết quả đáng tin cậy rằng lực lượng Kiev đã sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để thực hiện các cuộc tấn công nói trên. Bộ này cũng công bố một số bức ảnh về những gì được cho là tàn tích của các tên lửa do Mỹ sản xuất.

"Bộ Quốc phòng Nga đang theo dõi tình hình và đang chuẩn bị các biện pháp đối phó” - Bộ này cho biết.

Mỹ và Ukraine chưa lên tiếng về tuyên bố trên.

Ngày 25-11, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận rằng Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, theo tờ The Kyiv Independent.

"Hiện tại, họ [lính Ukraine] có thể dùng ATACMS để tự vệ khi cần thiết. Có thể hiểu là điều này đã diễn ra ở trong và xung quanh tỉnh Kursk… Chúng tôi đã thay đổi chỉ dẫn và hướng dẫn Ukraine cách sử dụng chúng để tấn công các loại mục tiêu cụ thể này" - ông Kirby cho biết.

Đây là lần đầu tiên Washington chính thức xác nhận thông tin Ukraine dùng tên lửa phương Tây tấn công vào Nga.