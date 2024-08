Chiến sự Nga - Ukraine 29-8: UAV Ukraine tấn công gây cháy nhiều kho dầu ở Nga; Moscow đánh rát Kharkiv, Donetsk 29/08/2024 07:06

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua nóng ran với loạt cuộc giao tranh trên tiền tuyến.

Có tin Nga sắp tiến vào một TP quan trọng ở Donetsk

. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết có 111 cuộc giao tranh ở tiền tuyến trong ngày 28-8. Nga tăng cường hoạt động ở TP Kupiansk (Kharkiv) và TP Kurakhiv (tỉnh Donetsk), hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Ngày qua, các khu vực ở tỉnh Sumy dọc biên giới Ukraine-Nga tiếp tục hứng các cuộc không kích của Nga.

Ở Kharkiv, quân đội Nga hai lần tấn công các vị trí của Ukraine gần khu định cư Lyptsi và Vovchansk trong ngày nhưng tình hình đã được kiểm soát. Riêng tại TP Kupiansk, Nga phát động 17 cuộc tấn công vào các vị trí của quân Ukraine trong 24 giờ qua.

Theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine, số lượng các cuộc đụng độ lớn nhất trong ngày 28-8 được ghi nhận ở TP Pokrovsk. Lực lượng Ukraine đã ngăn chặn cuộc tấn công dữ dội của Nga và đẩy lùi tổng cộng 23 cuộc tấn công của đối phương trong khu vực này.

Binh sĩ Ukraine tham chiến tại tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine). Ảnh: ANADOLU AGENCY

. Các cuộc tấn công gây nhiều thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại.

Cụ thể, Văn phòng Công tố Kharkiv nói rằng một cuộc không kích bằng bom dẫn đường trên không của Nga vào TP Kupiansk trong ngày 28-8 đã làm 14 người bị thương, trong đó có ba cảnh sát. Cuộc tấn công gây hư hại cho một khách sạn, các tòa nhà dân cư, ô tô, cửa hàng, tòa nhà hành chính và các cơ sở hạ tầng dân sự khác.

Cục Quản lý Quân sự Khu vực Kharkiv báo cáo về cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa tầm xa Tornado MLRS vào TP Izyum (Kharkiv) khiến 12 người bị thương.

Văn phòng Tổng công tố tỉnh Donetsk đưa tin một quả bom trên không do Nga thả xuống làng Izmailivka (Donetsk) đã khiến một gia đình 4 người thiệt mạng.

Một cụ bà ở Kherson cũng bị thương do cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga.

. Tờ Kyiv Independent ngày 28-8 đưa tin quân Nga đang tiến đến TP Selydove (Donetsk) trong bối cảnh Moscow tiếp tục tiến quân vào tỉnh này.

Kể từ khi xung đột bùng phát, Selydove thường xuyên bị Nga tấn công. Đây là TP thứ ba của Donetsk mà Nga đạt bước tiến trong năm nay, sau TP Avdiivka và Pokrovsk.

UAV Ukraine tấn công các kho dầu ở Nga

Một nguồn tin của Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) xác nhận với Kyiv Independent rằng các UAV do HUR điều khiển đã tấn công các kho dầu ở hai tỉnh Rostov và Kirov của Nga trong đêm 28-8.

. Theo nguồn tin, cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào tỉnh Kirov và đã gây ra hỏa hoạn tại hai bể chứa dầu.

“Kho dầu Zenit [ở thị trấn Kotelnich (Kirov)] là cơ sở của tổ hợp công nghiệp-quân sự của Nga và cung cấp nhiên liệu cho lực lượng Nga” - theo nguồn tin.

Tỉnh trưởng Kirov - ông Alexander Sokolov nói rằng lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 2 UAV trong khi 3 UAV khác đã rơi và gây ra hỏa hoạn gần kho dầu Zenit. Không có thương vong hoặc thiệt hại nào được báo cáo.

. Tại tỉnh Rostov, có hỏa hoạn xảy ra tại các bể chứa dầu của cơ sở dầu khí FDKU Atlas, nằm gần thị trấn Kamensk-Shakhtinsky, nguồn tin cho biết.

Thị trấn này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 15 km về phía đông và cách tiền tuyến khoảng 170 km.

Nga chưa bình luận về vụ việc tại tỉnh Rostov.

Nga giành thêm đất ở Donetsk, hạ 380 binh sĩ Ukraine ở Kursk

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Lực lượng vũ trang Nga ngày 28-8 đã giành quyền kiểm soát cộng đồng Kamyshevka ở Donetsk.

. Trong ngày, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga tấn công ba lữ đoàn Ukraine, gây ra khoảng 165 thương vong cho đối phương.

. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga cải thiện vị trí chiến thuật, khiến Ukraine tổn thất 490 binh sĩ, một xe tăng, một xe chiến đấu bọc thép và ba xe cơ giới.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị của Nhóm chiến đấu phía Nam của Nga đã tấn công tám lữ đoàn Ukraine và gây ra khoảng 690 thương vong cho đối phương.

Thiệt hại của Ukraine tại khu vực do Nhóm chiến đấu phía Nam kiểm soát là 21 xe cơ giới, một lựu pháo M777, hai lựu pháo Msta-B, ba lựu pháo D-30, ba khẩu pháo M119 và một trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD.

. Nhóm chiến đấu Trung tâm của Nga ngày qua gây ra khoảng 475 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy một xe bọc thép chở quân cùng bảy khẩu pháo của đối phương.

. Tương tự, Nhóm tác chiến phía Đông của Nga đã cải thiện vị trí tiền tuyến và gây ra khoảng 115 thương vong cho quân Ukraine. Nhóm tác chiến Dnepr của Nga đã tấn công gây ra hơn 50 thương vong cho đối phương trong khu vực mà nhóm này quản lý.

. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 49 UAV, hai quả bom thông minh Hammer và 3 quả rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS, đồng thời gây thiệt hại về nhân lực và thiết bị quân sự cho Ukraine tại 142 khu vực.

. Tại tỉnh Kursk (Nga), nơi Ukraine phát động cuộc tấn công hồi đầu tháng này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 380 binh sĩ và 30 xe bọc thép trong ngày 28-8.

Theo bộ này, tổng cộng, Ukraine đã tổn thất 7.000 binh sĩ kể từ khi bắt đầu giao tranh ở Kursk.

Có tin Anh bí mật ủng hộ Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công lãnh thổ Nga

Anh ủng hộ ý tưởng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nhưng sẽ không công khai lời kêu gọi này vì lo ngại bất đồng quan điểm với Mỹ, tờ The Telegraph đưa tin ngày 28-8, dẫn nguồn tin giấu tên.

Ukraine từ lâu đã yêu cầu các đối tác phương Tây cho phép sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công bên trong Nga.

Một tên lửa hành trình Storm Shadow. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi tờ The New York Times ngày 17-8 đưa tin rằng chính phủ Anh đã yêu cầu Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow bên trong lãnh thổ Nga nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực từ Washington thì tờ The Telegraph đưa ra các thông tin trái ngược.

Theo The Telegraph, Anh không gửi bất kỳ yêu cầu chính thức nào tới Mỹ về vấn đề này vì Washington đã bày tỏ rõ ràng với London về mối lo ngại nếu Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do phương Tây sản xuất bên trong lãnh thổ Nga.

Nguồn tin lưu ý rằng Anh không thể tự quyết định việc cấp phép cho Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow mà cần có sự đồng ý của ba bên, được cho là Anh, Mỹ và Pháp.

Anh chưa bình luận thông tin này.