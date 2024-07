Chiến sự Nga-Ukraine 3-7: Hàng loạt tỉnh Ukraine bị tấn công; Mặt trận Donetsk leo thang nghiêm trọng 03/07/2024 08:04

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, nóng nhất ở mặt trận tỉnh Donetsk.

Nóng ran khắp Toretsk; tình hình Pokrovsk rất khó khăn

. Theo hãng tin Ukrinform, Lực lượng Phòng vệ miền Nam (quân đội Ukraine) cho biết rằng trong ngày 2-7 quân Nga đã mở 3 cuộc tấn công ở TP Orikhiv (tỉnh Zaporizhia) và 9 cuộc tấn công ở tả ngạn sông Dnipro (tỉnh Kherson) trong ngày qua.

Tuy nhiên, phía Nga đã chịu tổn thất và rút lui sau đó, Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine cho biết.

Các lực lượng phòng vệ địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ toàn diện để duy trì các cứ điểm chiến đấu.

. Theo Ukrinform, các lực lượng Nga ngày qua vẫn tiếp tục dội pháo, phóng nhiều máy bay không người lái (UAV) và triển khai nhiều đợt không kích tại hàng loạt địa phương Ukraine.

Một ngôi nhà dân ở TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) bị hư hại sau đòn không kích ngày 2-7 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: UKRINFORM/ FACEBOOK

Có tới 189 cuộc giao tranh đã diễn ra giữa hai bên lực lượng trên khắp các chiến tuyến ở Ukraine trong ngày qua.

Quân Nga đã sử dụng 171 máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), 2 UAV tấn công Lancet và thả 273 quả đạn vào nhiều khu định cư ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Kherson và Mykolaiv.

Quân Moscow cũng liên tục thực hiện các nhiệm vụ trinh sát trên không. Trong ngày qua, 251 UAV trinh sát của đối phương đã được phát hiện bay qua các địa phương Ukraine.

. Ngày 2-7, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết rằng chiến tuyến Nga-Ukraine gần đây đã lan rộng khi giao tranh dữ dội tiếp diễn ở các TP Pokrovsk và Toretsk (tỉnh Donetsk), theo tờ The Kyiv Independent.

Theo ông Syrskyi, TP Toretsk đã trở thành một điểm nóng giao tranh trong những tuần gần đây. Quân Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công gần TP Toretsk từ tháng 6 sau một "thời gian dài tạm lắng" trong giao tranh ở khu vực này.

Theo ông Syrskyi, tình hình ở TP Pokrovsk cũng đang rất khó khăn. Quân Nga muốn phá vỡ lưới phòng thủ của Ukraine tại khu vực này.

"Mặc dù chúng tôi đã tăng cường lực lượng dự bị cho các đơn vị chiến đấu, song khu vực này vẫn cần được chú ý thường xuyên và bổ sung thêm đạn dược và hỏa lực" - ông Syrkyi nói.

Ông Syrskyi cho biết điều quan trọng đối với các chỉ huy Ukraine là đảm bảo các đơn vị quân đội có động lực chiến đấu và được đào tạo bài bản, cũng như cung cấp cho họ các thiết bị phòng không và tác chiến điện tử hiện đại có khả năng chống lại UAV của Nga một cách hiệu quả.

Nga: Loại hơn 1.800 lính Ukraine khỏi vòng chiến

. Chia sẻ với đài truyền hình Channel One (Nga), ông Igor Kimakovsky - cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) - nói rằng quân Ukraine đang phải chịu tổn thất lớn tại chiến tuyến, có khi mất tới 1 tiểu đoàn mỗi ngày trên mỗi mặt trận giao tranh.

"Tôi có thể nói rằng đây là những con số khá lớn. Đôi khi, họ [quân Ukraine] thậm chí còn mất tới 1 tiểu đoàn/ ngày/ mặt trận giao tranh. Đối phương đang phải chịu tổn thất khủng" - ông Kimakovsky nói.

Ông Kimakovsky nói thêm rằng hiện nay lực lượng Nga đang ghi nhận thành công về mặt chiến thuật ở hầu hết mọi mặt trận tại DPR.

Quân Nga khai hoả pháo về phía các lực lượng Ukraine. Ảnh: TASS

. Tại phiên họp của Ủy ban chính sách kinh tế thuộc Hội đồng Liên bang Nga ngày 2-7, Tỉnh trưởng tỉnh Bryansk (Nga) Alexander Bogomaz nói rằng các lực lượng Ukraine đã pháo kích vào Bryansk hơn 3.000 lần kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

"Bryansk là một trong những khu vực giáp biên giới với Ukraine ngày nay. Chúng tôi có 375 km biên giới, trải dài trên 6 quận. Kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, chúng tôi đã bị pháo kích hơn 3.000 lần" - ông Bogomaz nói.

Ông Bogomaz lưu ý rằng mỗi ngày khu vực biên giới bị pháo kích 10-15 lần.

"Tình hình rất khó khăn nhưng nhờ vào sự chung tay làm việc, chúng tôi có thể kiểm soát được tình hình" - ông Bogomaz nhấn mạnh.

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng lực lượng Nga đã tấn công 9 máy bay chiến đấu Su-27 và MiG-29 của Ukraine trong ngày qua.

"Một cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí chính xác vào 1 sân bay Ukraine đã phá hủy 5 chiếc và làm hư hại 2 máy bay Su-27 của Không quân đối phương. 2 chiếc máy bay MiG-29 và Su-27 khác của Ukraine cũng bị phòng không Nga bắn hạ" - Bộ này cho biết.

. Trong ngày qua, các Nhóm tác chiến phía Bắc, Nam, Đông, Tây, Trung tâm và Dnepr của quân đội Nga đã tăng cường các đòn tấn công ở nhiều mặt trận chủ lực, gồm Kharkiv, Kherson, Zaporizhia, Donetsk, Luhansk, và Sumy.

Tổng thiệt hại của Ukraine trong ngày qua là 1.800 binh sĩ thương vong, cùng hàng loạt khí tài quân sự hạng nặng.

Các khí tài này gồm: xe tăng; xe chiến đấu bọc thép; xe cơ giới quân sự; pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 (Đức sản xuất); các khẩu pháo FH70, L119 (Anh sản xuất); các khẩu pháo M198, M777, và trạm radar phản pháo AN/TPQ-50 (Mỹ sản xuất); pháo chống tăng MT-12 Rapira; các kho đạn dược và trạm tác chiến điện tử;...

Phòng không Nga phá hủy 81 UAV của Ukraine trong ngày qua

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 6 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất, 1 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 1 rocket của hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMAR) do Mỹ sản xuất và 81 UAV của Ukraine (trong đó có 1 máy bay Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất).

Bộ này cho biết, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, Lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy rất nhiều khí tài của Ukraine, gồm: 625 máy bay chiến đấu; 276 trực thăng; 27.121 UAV; 535 hệ thống tên lửa đất đối không; 16.478 xe tăng và xe chiến đấu bọc thép các loại;, 1.362 bệ phóng pháo đa nòng; 11.215 pháo dã chiến và súng cối; và 23.238 xe cơ giới quân sự đặc biệt.