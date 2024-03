Chiến sự Nga-Ukraine 31-3: Nga công bố thiệt hại khổng lồ của Ukraine trong tuần 31/03/2024 07:05

Chiến sự Nga-Ukraine vẫn nóng trên các mặt trận miền đông với hơn 79 cuộc giao tranh trong ngày.

Ukraine hứng pháo kích nặng nề khắp các miền đông, nam

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 30-3 các lực lượng Nga tổng cộng 13 lần nã tên lửa, 56 lần không kích, 57 lần khai hoả các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các vị trí của lực lượng phòng vệ Ukraine và các khu vực đông dân cư.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra nhiều thương vong dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề.

. Tổng cộng có 79 trận giao chiến giữa hai bên lực lượng trên khắp chiến trường trong ngày qua.

Binh sĩ Ukraine vận chuyển và bố trí các khẩu pháo L118 105mm do Anh sản xuất tại TP Bakhmut (tỉnh Donetsk). Ảnh: GETTY IMAGES

. Theo Bộ Tổng tham mưu, tại mặt trận Sivershchyna và Slobozhanshchyna (miền Đông Ukraine), quân Nga duy trì hiện diện quân sự ở các địa phương giáp Ukraine.

Quân Nga tiếp tục các hoạt động trinh sát, pháo kích các khu định cư Ukraine và gia tăng mật độ các bãi mìn dọc biên giới tỉnh Belgorod (giáp với Ukraine). Hơn 30 khu định cư ở các tỉnh Sumy, Chernihiv, và Kharkiv nằm dưới hoả lực đại bác và súng cuối của quân Nga.

. Tại tỉnh Donetsk, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi 55 cuộc tấn công của các lực lượng đối phương tại các TP chủ lực Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Novopavlivka trong ngày qua, trong đó ác liệt nhất là Novopavlivka với hơn 30 trận giáp chiến trong ngày.

. Tại tỉnh Zaporizhia, Kherson và Mykolaiv, hơn 20 khu định cư bị pháo binh và súng cối của quân Nga pháo kích liên tục.

. Trong ngày qua, theo Bộ Tổng tham mưu, lực lượng không quân Ukraine đã tấn công 3 hệ thống tên lửa phòng không, 11 cụm nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của quân Nga. Các đơn vị tên lửa Ukraine đã tấn công 4 trạm radar, 1 sở chỉ huy, 1 cụm nhân lực, 2 hệ thống phòng không và 1 đơn vị pháo binh của các lực lượng Moscow.

Nga công bố thiệt hại khổng lồ của Ukraine trong tuần

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng các lực lượng Nga đã thực hiện 1 cuộc tấn công lớn và 57 đòn tấn công chính xác (bằng tên lửa hành trình Tsirkon và tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal) nhắm vào Ukraine trong 7 ngày qua.

Theo Bộ này, các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đã nhằm vào khu phức hợp công nghiệp quân sự Ukraine, các trung tâm ra quyết định của lực lượng Vũ trang và Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), xưởng đóng xuồng không người lái, kho vũ khí, kho nhiên liệu, các cơ sở phòng không, hạ tầng năng lượng và các điểm tập kết của lực lượng đặc nhiệm Kiev và lính đánh thuê nước ngoài.

. Trong tuần qua, phía Nga cho biết đã hạ hơn 5.090 binh sĩ Ukraine tại mặt trận Donetsk, đồng thời giành quyền kiểm soát khu định cư Krasnoye tại khu vực.

Các lực lượng Nga cũng gây tổn thất khí tài lớn cho quân Ukraine tại mặt trận này, gồm: pháo M777 và pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ cung cấp, pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất, Grad (MLRS), pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất, pháo FH-70 do Anh sản xuất, cùng hàng trăm thiết bị, xe tăng, pháo dã chiến các loại.

. Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết tổng cộng 18 quân nhân Ukraine đã đầu hàng trong tuần qua.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 370 binh sĩ và 5 khẩu pháo M777 trên hướng Kherson.

. Trên hướng Kupiansk (Kharkiv), Bộ này tuyên bố quân Moscow đã đẩy lùi 11 cuộc phản công của Ukraine, khiến đối mất khoảng 310 binh sĩ và 46 thiết bị quân sự hạng nặng.

. Trong tuần qua, lực lượng phòng không và máy bay Nga đã bắn hạ 171 quả đạn MLRS, 1.208 UAV, 11 tên lửa Storm Shadow, 3 tên lửa chống hạm Neptune và 4 tên lửa ADM-160 MALD của Ukraine trên khắp các mặt trận.

Nga lên tiếng về triển vọng hòa bình

Trong cuộc phỏng vấn với đài CBS News đầu tuần này, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã nói rằng việc quay trở lại đường biên giới năm 1991 không còn là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán với Nga.

Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định Kiev phải lấy lại lãnh thổ đã mất vào tay Moscow vào năm 2022, đề cập 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia bị Nga sáp nhập trong năm đó.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Đáp lại bình luận của ông Zelensky về triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 30-1 nói rằng Ukraine phải tính đến thực tế là biên giới của họ đã thay đổi rất nhiều kể từ khi xung đột nổ ra.

Chia sẻ với hãng thông tấn RIA Novosti, ông Peskov nói rằng “thực tế địa chính trị đã thay đổi đáng kể kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt. Biên giới của cả Ukraine và Liên bang Nga đã thay đổi”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng sự thay đổi trong lập trường của ông Zelensky là do ông này đang “lo lắng”.