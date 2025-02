Chiến sự Nga-Ukraine 5-2: Kharkiv trúng tên lửa, hàng chục người thương vong; Nga tuyên bố tiêu diệt đội hình lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine 05/02/2025 07:26

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang trong bối cảnh hai bên có 80 cuộc giao tranh trong ngày.

Kharkiv trúng tên lửa, 5 người chết, 55 người bị thương

. Tỉnh trưởng tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov nói rằng Nga phóng tên lửa tấn công thị trấn Izium (Kharkiv) vào ngày 4-2, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 55 người bị thương, theo tờ The Kyiv Independent.

Trong số những người bị thương có 3 trẻ em, gồm một bé trai 6 tuổi và hai bé gái 14 và 16 tuổi. Ông Syniehubov cho biết bé gái 14 tuổi đang nguy kịch, trong khi 2 em còn lại bị thương ở mức trung bình.

Ban đầu, ông Syniehubov báo cáo có bốn người thiệt mạng – 2 nam và 2 nữ. Sau đó, lực lượng cứu hộ tìm thấy thêm 1 thi thể trong đống đổ nát, đưa tổng số người chết lên 5. Trong số các nạn nhân có 1 phụ nữ mang thai.

Hậu quả đòn tấn công vào thị trấn Izium (tỉnh Kharkiv, Ukraine) vào ngày 4-2 mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: TELEGRAM

Theo thông tin sơ bộ từ phía Ukraine, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công khu vực trung tâm thị trấn. Một số tòa nhà hành chính cùng nhiều khu dân cư trong thị trấn chịu thiệt hại nặng sau đòn tấn công.

Ông Syniehubov khẳng định khu vực bị tấn công không có cơ sở quân sự.

Izium, từng có 45.000 cư dân trước chiến tranh, nằm ở đông nam tỉnh Kharkiv. Thị trấn này cách trung tâm TP Kharkiv hơn 100 km và cách tiền tuyến khoảng 50 km về phía tây.

. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí The War Zone, công bố ngày 4-2, Giám đốc tình báo quân sự Ukraine - ông Kyrylo Budanov nói rằng khoảng 8.000 binh sĩ Triều Tiên vẫn tham chiến tại tỉnh Kursk (Nga) chống lại Ukraine.

Trước đó, tờ The New York Times ngày 30-1 đưa tin rằng lính Triều Tiên đã rút khỏi tiền tuyến tỉnh Kursk. Một phát ngôn viên của Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine cũng xác nhận với The Kyiv Independent rằng lực lượng này không đối đầu với binh sĩ Bình Nhưỡng trong 3 tuần qua.

Tuy nhiên, ông Budanov bác bỏ thông tin trên, khẳng định quân Triều Tiên vẫn hiện diện trên chiến trường Kursk. Dù vậy, ông Budanov thừa nhận số lượng binh sĩ Triều Tiên đã giảm và Ukraine đang tìm hiểu nguyên nhân.

"Chúng tôi cần chờ thêm thời gian để xác định liệu đây có phải sự thay đổi thực sự hay chỉ là giai đoạn hoạt động giảm sút trong vài ngày" - ông Budanov nói.

Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng về các thông tin từ The New York Times và từ phía Ukraine. Tuy nhiên trước nay Moscow và Bình Nhưỡng luôn bác bỏ thông tin từ phương Tây đưa ra là có lính Triều Tiên hiện diện trên đất Nga và tham chiến trong xung đột với Ukrainre.

Ukraine cập nhật tình hình chiến sự

Theo bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 4-2, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục kiềm chế sự tấn công mạnh của lực lượng Nga, gây tổn thất nặng nề về hỏa lực cho đối phương, khiến quân Moscow trên toàn bộ chiến tuyến kiệt sức, theo trang Facebook của Bộ này.

Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, trong ngày 4-2 có tổng cộng 80 cuộc đụng độ giữa lực lượng Nga và Ukraine. Nóng nhất chiến trường là ở các mặt trận ở TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk).

Quân Nga nã 1 tên lửa, thực hiện 66 cuộc không kích trên khắp Ukraine, thả 108 quả bom dẫn đường, và dội khoảng 4.100 loạt đạn pháo vào các vị trí tập kết quân và khu định cư ở Ukraine.

. Trên trục TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), quân Nga tiến hành 10 đợt tấn công tại các khu định cư Petropavlivka, Novo-osynove, Kolisnykivka, Zahryzove và Lozova. Tuy nhiên, Lực lượng Phòng vệ đã chặn đứng các đợt tấn công trên.

. Tại tỉnh Donetsk, quân Nga tấn công mạnh vào các TP Lyman, Toretsk, Siverskyi, Pokrovsk, Kurakhiv. Tình hình ở hướng Pokrovsk vẫn rất căng thẳng, trong bối cảnh quân Moscow đang tập trung nỗ lực tấn công chính vào thành phố này.

Cụ thể, tại Pokrovsk, quân Nga tổ chức 32 cuộc tấn công vào các khu định cư: Mirolyubivka, Promenia, Kotlinogo, Uda čnogo, Uspenívka, Andriyivka và Dachnogo.

. Tại tỉnh Kursk (Nga), quân Ukraine đẩy lùi 11 đợt tấn công của Nga. Các lực lượng Moscow thực hiện 46 cuộc không kích, thả 67 quả bom dẫn đường, và pháo kích 365 lần vào các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine.

. Tình hình tại các hướng khác không có sự thay đổi đáng kể.

Nga: Tiêu diệt đội hình lính đánh thuê nước ngoài

. Ngày 4-2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tiêu diệt một đội hình lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine tại vùng Donbass (miền đông Ukraine) trong ngày qua, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Theo thông báo, các đơn vị thuộc Nhóm chiến đấu phía Nam giành được vị trí thuận lợi hơn và gây tổn thất cho quân Ukraine trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm, bao gồm 3 lữ đoàn cơ giới, 1 lữ đoàn không vận, một đội hình lính đánh thuê nước ngoài và 2 lữ đoàn phòng vệ lãnh thổ.

Giao tranh diễn ra ác liệt gần các khu định cư Dyleyevka, Konstantinovka, Zelenovka, Ivano-Daryevka, Orekhovo-Vasilevka, Yantarnoye, Chasov Yar và Dachnoye (thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR))..

Bộ Quốc phòng Nga ước tính Nhóm tác chiến phía Nam khiến Ukraine mất khoảng 260 binh sĩ, 1 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới và 4 khẩu pháo dã chiến, trong đó có ba vũ khí do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp.

Ngoài ra, Nhóm này còn phá hủy 2 kho đạn dược và 3 trạm tác chiến điện tử của quân Kiev.

. Theo Bộ này, trong ngày qua lực lượng Nga đã tấn công các kho đạn dược và nhiên liệu của quân Ukraine ở nhiều mặt trận khắp chiến trường.

"Lực lượng hàng không tác chiến/chiến thuật, máy bay không người lái (UAV) tấn công, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, xưởng sản xuất, kho UAV, kho đạn dược, nhiên liệu của quân Ukraine tại 149 khu vực khắp chiến tuyến" - Bộ này cho biết.

Nga cập nhật tình hình chiến sự

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 4-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nhóm chiến đấu của Nga đã gây tổn thất lớn cho quân đội Ukraine tại nhiều khu vực trên chiến tuyến, theo TASS.

. Nhóm chiến đấu phía Bắc của Nga trong ngày qua đã gây ra khoảng 35 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 1 xe bọc thép, 4 xe cơ giới và 1 trạm tác chiến điện tử của đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

Nga triển khai pháo trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Nhóm chiến đấu phía Tây của Nga trong ngày qua đã gây ra hơn 290 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 3 xe bọc thép, 14 xe cơ giới, 9 khẩu pháo – trong đó có 3 vũ khí do phương Tây sản xuất, và 3 kho đạn của đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm chiến đấu Trung tâm của Nga trong ngày qua đã gây ra khoảng 510 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 2 xe bọc thép (bao gồm 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất), 10 xe bán tải, 8 khẩu pháo (trong đó có 1 hệ thống pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất) trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm chiến đấu phía Đông của Nga trong ngày qua đã gây ra hơn 140 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 1 xe tăng, 6 xe bọc thép, 2 xe cơ giới, 7 khẩu pháo và 1 kho đạn của đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.

. Nhóm chiến đấu Dnepr của Nga trong ngày qua đã gây ra khoảng 30 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy 3 xe cơ giới và 2 trạm tác chiến điện tử của đối phương trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm.