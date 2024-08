Chiến sự Nga-Ukraine 6-8: Ukraine bắt 2 quan chức tuồn tin mật cho Nga; Tướng Nga nói về khả năng F-16 thay đổi cục diện chiến trường 06/08/2024 07:11

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, trong bối cảnh hai bên có hơn 100 trận giao tranh.

Ukraine bắt 2 quan chức tuồn tin mật cho Nga

. Ngày 5-8, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã ngăn chặn một mạng lưới phá hoại "quy mô lớn" do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tổ chức, hoạt động trên ít nhất 6 tỉnh và có sự tham gia của 2 quan chức chính phủ Ukraine, tờ The Kyiv Independent đưa tin.

Theo SBU, mạng lưới bao gồm 9 cá nhân đồng loạt bị bắt khi hoạt động tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Sumy, Zaporizhia, Kirovohrad, Donetsk, Odessa.

Một trong những người bị bắt là thành viên của Hội đồng TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) và một người khác là quan chức của hội đồng thành phố Yuzhne (tỉnh Odessa).

Các cá nhân được đề cập bị cáo buộc đã trinh thám các vị trí cơ sở hạ tầng quan trọng và các vị trí quân sự của Ukraine, sau đó chia sẻ thông tin chi tiết với giới chức quân sự Nga.

SBU cho biết các nghi phạm đã bị cáo buộc tội phản quốc và phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết án.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy hậu quả của cuộc tấn công của Ukraine vào sân bay Morozovsk (tỉnh Rostov, Nga) ngày 3-8. Ảnh công bố ngày 5-8. Ảnh: HUR

. Cùng ngày 5-8, Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Ukraine đã phá hủy một máy bay chiến đấu-ném bom Su-34 của Nga và một kho đạn dược tại sân bay Morozovsk (tỉnh Rostov, Nga) hồi 3-8.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine xác nhận vụ tấn công trên sân bay Nga, nói rằng kho đạn chứa bom lượn tại sân bay đã bị trúng đòn. Sân bay này nằm cách tiền tuyến khoảng 265 km.

Theo HUR, cuộc tấn công phá hủy hoàn toàn kho vũ khí hàng không Nga. Các bức ảnh vệ tinh được công bố cho thấy các miệng hố do vụ nổ gây ra trên khu vực sân bay. 4 tòa nhà kỹ thuật và 2 nhà chứa máy bay cũng bị hư hại sau đòn tấn công của Kiev.

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết rằng trong ngày 5-8 có 108 trận đụng độ giữa hai bên lực lượng Nga và Ukraine trên khắp mặt trận.

Theo Bộ này, trong ngày qua quân Nga đã 4 nã tên lửa, hơn 558 tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và dội hơn 3.400 viên đạn pháo vào các điểm tập kết quân và các khu định cư ở Ukraine.

Quân Nga đẩy mạnh tấn công trên hầu hết các mặt trận lớn, gồm Chernihiv, Sumy, Donetsk, Kharkiv, Zaporizhia,... với hàng chục khu định cư bị ảnh hưởng nặng nề.

Nga phá huỷ loạt vũ khí tiên tiến của phương Tây gửi cho Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình phóng từ trên không SCALP-EG do Pháp sản xuất và tấn công 2 kho nhiên liệu và các cụm nhân lực của Ukraine ở 132 mặt trận trong ngày 5-8.

"Lực lượng phòng không đã bắn hạ 6 tên lửa chiến thuật ATACMS, 7 quả rocket dùng cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS (Mỹ sản xuất), 4 tên lửa hành trình phóng từ trên không SCALP-EG, 1 quả bom dẫn đường Hammer (Pháp sản xuất) và 43 UAV của Ukraine” - theo Bộ Quốc phòng Nga.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

"Các đơn vị máy bay tác chiến và chiến thuật, UAV, lính tên lửa và pháo binh từ các nhóm chiến đấu của Nga đã tấn công 2 kho nhiên liệu cũng như các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của quân Kiev trên 132 mặt trận" - Bộ này cho biết thêm.

. Theo Bộ này, Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga trong ngày qua đã đánh bại 4 lữ đoàn Ukraine, hạ tới 125 binh sĩ, phá hủy một bệ phóng pháo bắn loại Vampire và 6 kho đạn của đối phương.

Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã cải thiện vị trí chiến thuật, đẩy lùi 4 cuộc phản công và tiêu diệt 3 lữ đoàn Ukraine trong khu vực nhóm này chịu trách nhiệm. Theo đó, nhóm này loại khoảng 495 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến.

Nhóm tác chiến phía Nam đã gây khoảng 620 thương vong cho các đơn vị quân đội Ukraine và đẩy lùi 1 cuộc phản công của đối phương trong ngày qua..

Nhóm tác chiến phía Đông đã giành được các vị trí chiến đấu thuận lợi hơn và gây thương vong cho khoảng 115 binh sĩ Ukraine trong ngày qua.

Nhóm tác chiến Trung Tâm đã cải thiện vị trí chiến thuật và đẩy lùi 8 cuộc phản công của Ukraine, đồng thời loại khoảng 325 binh sĩ Kiev khỏi vòng chiến.

Nhóm tác chiến Dnepr của Nga trong ngày qua đã gây thương vong cho 3 lữ đoàn Ukraine, gây thương vong cho khoảng 70 binh sĩ của lực lượng đối phương.

. Ngoài ra, các nhóm tác chiến của Nga còn phá huỷ loạt khí tài hạng nặng của Ukraine trong ngày qua, gồm: xe tăng; xe cơ giới quân sự; pháo tự hành Pion; pháo M777, M119 (Mỹ sản xuất); pháo Msta-B; trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD; các kho đạn dã chiến;...

Tướng Nga bình luận F-16 và khả năng thay đổi cục diện chiến trường

Ngày 5-8, Thiếu tướng Apty Alaudinov - Phó Cục trưởng Cục Chính trị-Quân sự chính của Lực lượng Vũ trang Nga và chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat - nói rằng các tiêm kích F-16 được chuyển giao cho Ukraine sẽ không ảnh hưởng gì đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga dưới bất kỳ hình thức nào, TASS đưa tin.

Theo ông, nếu F-16 có thể thay đổi cục diện chiến trường thì chúng lẽ ra phải được gửi cho Ukraine từ lâu rồi.

Ông Alaudinov nhấn mạnh rằng những chiếc máy bay “lỗi thời” này không có gì hiện đại hay tuyệt mật và chúng "hoàn toàn không thay đổi bất cứ điều gì".

"Thực ra đây chỉ là một chiếc máy bay bình thường mà bất kỳ phi công nào của Liên Xô cũng có thể điều khiển được" - ông Alaudinov nói.

Theo ông Alaudinov, việc viện trợ F-16 cho Ukraine chỉ nhằm mục đích nói rằng "Mỹ đã giúp đỡ Ukraine hoặc các đồng minh của Washington đã giúp đỡ Ukraine, dù biết rõ rằng điều này sẽ không thay đổi được gì cả".

Ukraine và Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Alaudinov.