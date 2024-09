Chiến sự Nga-Ukraine 8-9: Loạt tỉnh Ukraine chìm trong pháo kích; Kiev tấn công kho đạn sâu bên trong Nga 08/09/2024 08:26

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, khi các tỉnh Kharkiv, Dnipropetrovsk và Kherson bị tấn công ồ ạt.

Ukraine tấn công kho đạn sâu bên trong Nga

. Tờ The Kyiv Independent dẫn lời một nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) rằng các máy bay không người lái (UAV) do SBU điều hành đã tấn công 1 kho đạn dược và thiết bị quân sự ở tỉnh Voronezh (Nga) trong đêm 7-9.

"Nhà kho này được Nga sử dụng để cung cấp trang thiết bị cho [lực lượng Nga] ở Ukraine, đó là lý do tại sao nó trở thành mục tiêu của UAV từ SBU" - nguồn tin cho biết.

Cuộc tấn công UAV được cho là gây ra các vụ nổ liên hoàn tại kho đạn nói trên và ít nhất 4 vụ cháy lớn trong khu vực.

Binh sĩ Ukraine hoạt động tại mặt trận Donetsk (Ukraine) ngày 5-7. Ảnh: GETTY IMAGES

Một quan chức Ukraine cho biết cuộc tấn công phá hủy các tên lửa mà Kiev cho là của Triều Tiên cung cấp cho Nga, trong đó bao gồm các tên lửa KN-23 (hay còn gọi là Hwasong-11Ga) và KN-24 (hay còn gọi là Hwasongpho-11Na). Tình báo Mỹ và Ukraine từng cáo buộc Nga đã sử dụng tên lửa Triều Tiên trong cuộc xung đột ở Ukraine. Moscow và Bình Nhưỡng đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc trên.

"Số phận tương tự đang chờ đợi các tên lửa của Iran" - ông Andrii Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm Chống thông tin sai lệch Ukraine nói, ám chỉ đến các báo cáo gần đây rằng Tehran cũng đã gửi tên lửa đạn đạo đến Nga. Chính phủ Iran phủ nhận cung cấp vũ khí cho Nga.

Chính quyền tỉnh Voronezh sau đó xác nhận có một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào khu vực, gây hỏa hoạn tại một cơ sở không xác định. Các kênh Telegram địa phương cho biết kho đạn dược gần làng Soldatskoye (quận Ostrogozhsky, tỉnh Voronezh) đã bốc cháy.

Làng Soldatskoye nằm cách TP Voronezh (thủ phủ tỉnh Voronezh) khoảng 70 km về phía nam và cách biên giới Ukraine-Nga hơn 100 km về phía bắc.

Tỉnh trưởng tỉnh Voronezh - ông Alexander Gusev cho biết người dân một số khu định cư ở quận Ostrogozhsky đang được sơ tán tạm thời. Ông Gusev kêu gọi người dân không đến gần địa điểm xảy ra hỏa hoạn hoặc chia sẻ hình ảnh về vị trí xảy ra hỏa hoạn.

Loạt tỉnh Kharkiv, Dnipropetrovsk và Kherson chìm trong pháo kích

. Chính quyền Ukraine cho biết Nga phát động đợt không kích diện rộng nhắm vào một loạt tỉnh ở Ukraine (gồm Kharkiv, Dnipropetrovsk và Kherson) vào chiều 7-9, khiến nhiều dân thường thiệt mạng và bị thương, The Kyiv Independent đưa tin.

. Cụ thể, bom lượn của Nga tấn công TP Kharkiv và các vùng ngoại ô xung quanh TP này lúc 4 giờ chiều (giờ địa phương). Theo Văn phòng Công tố Kharkiv, 2 tòa nhà dân cư bị phá hủy và 10 ngôi nhà bị hư hại nặng, khiến 4 người bị thương.

Cuộc tấn công gây hoả hoạn kinh hoàng tại 1 nhà kho thuộc doanh nghiệp tư nhân địa phương, khiến 1 người bị thương.

. Tại tỉnh Kherson, Tỉnh trưởng Kherson - ông Oleksandr Prokudin cho biết quân Nga nã pháo vào làng Ponyativka, khiến 1 người đàn ông 45 tuổi thiệt mạng.

Một UAV Nga thả thuốc nổ xuống làng Odradokamyanka, khiến 1 phụ nữ 69 tuổi bị thương ở chân và bụng, chính quyền địa phương cho hay.

. Theo Tỉnh trưởng tỉnh Dnipropetrovsk - ông Serhii Lysak, loạt pháo kích của Nga khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 1 người bị thương tại 2 khu định cư thuộc TP Nikopol, Dnipropetrovsk. Nhiều tài sản dân sự (nhà cửa, công trình,...) bị phá huỷ trong đòn pháo kích trên.

. Trước đó, Nga triển khai đòn tấn công bằng UAV nhắm mục tiêu vào tỉnh Kiev lúc sáng sớm 7-9. Một số UAV bị lực lượng Ukraine đánh chặn, song các mảnh vỡ đã rơi xuống gần tòa nhà quốc hội và một số tòa nhà dân cư trong khu vực, Cục Quản lý Quân sự TP Kiev cho hay. Không ghi nhận thương vong.

Nga hạ hàng nghìn binh sĩ Ukraine trong ngày

. Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga ngày qua giành quyền kiểm soát hoàn toàn khu định cư Kalinovo ở Donetsk.

Nhóm tác chiến Trung tâm trong ngày qua loại 470 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến, phá huỷ xe chiến đấu bọc thép MaxxPro và Kazak của Mỹ, pháo Caesar,...

Nga khai hoả pháo phản lực trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

. Theo Bộ này, Nhóm tác chiến phía Nam của Nga trong ngày qua tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine, đánh mạnh vào các cụm lính đánh thuê và 13 lữ đoàn Ukraine tại Donetsk.

Nhóm này hạ 810 binh sĩ Ukraine trong ngày qua, phá huỷ hàng loạt thiết bị quân sự hạng nặng của đối phương, gồm: 2 xe bọc thép chiến đấu; 12 ô tô quân sự; 1 pháo tự hành Pion; 2 pháo M198; 2 pháo D-20; 4 pháo D-30; 2 pháo M119; và một số kho đạn dã chiến.

Nhóm tác chiến phía Tây của Nga cải thiện vị trí chiến thuật, phá huỷ 1 xe tăng và 5 kho đạn dược, loại khoảng 450 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến.

Nhóm tác chiến phía Đông giành được các vị trí chiến đấu thuận lợi hơn và gây thương vong cho khoảng 110 binh sĩ Ukraine trong ngày qua.

Nhóm tác chiến Dnepr của Nga trong ngày qua gây thương vong cho 4 lữ đoàn Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 60 binh sĩ Ukraine.

Nhóm tác chiến phía Bắc của Ukraine tiếp tục hoạt động chặn lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk (Nga), loại 280 binh sĩ khỏi vòng chiến, phá huỷ 1 oanh tạc cơ Su-35,13 xe bọc thép các loại, các trạm tác chiến điện tử và các kho đạn dã chiến.

. Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng nhìn chung trong ngày qua lực lượng phòng không Nga bắn hạ 4 quả rocket của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS, 3 quả bom dẫn đường Hammer (Pháp sản xuất) và 43 UAV của Ukraine.

Lực lượng Nga cũng tấn công các xưởng sản xuất linh kiện của Ukraine, phụ trách hoạt động chế tạo tên lửa chiến thuật-tác chiến Grom-2 và UAV Palyanitsa.

"Các đơn vị không quân tác chiến-chiến thuật, UAV, tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công các xưởng sản xuất linh kiện cho tên lửa chiến thuật tác chiến Grom-2, UAV Palyanitsa, kho chứa vũ khí tên lửa và pháo binh nước ngoài, hệ thống viễn thông vệ tinh, cũng như cơ sở hạ tầng của một sân bay quân sự của Ukraine. Ngoài ra, Moscow cũng tấn công các cụm nhân lực và thiết bị quân sự Ukraine ở 139 khu vực toàn mặt trận” - theo Bộ Quốc phòng Nga.