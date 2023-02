Chính phủ thống nhất việc bổ sung các đối tượng cảnh vệ

(PLO)- Chính phủ cơ bản thống nhất về 4 chính sách theo đề xuất của Bộ Công an, trong đó có việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Chiều 2-2, Chính phủ họp phiên chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 1-2023, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Phiên họp của Chính phủ xem xét đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi); dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); xem xét đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; đề xuất xây dựng Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia; về xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Đối với đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ, Chính phủ thống nhất đánh giá việc sửa đổi, bổ sung Luật này là cần thiết.

Chính phủ cơ bản thống nhất về 4 chính sách theo đề xuất của Bộ Công an. Cụ thể, bổ sung đối tượng cảnh vệ là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; xác định tiêu chí các hội nghị, lễ hội, sự kiện là đối tượng cảnh vệ; hoàn thiện chính sách về biện pháp cảnh vệ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; quyền hạn của lực lượng cảnh vệ.

Trước đó, đầu tháng 12-2022, cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp đã đăng tải Tài liệu họp thẩm định đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ năm 2017. Theo hồ sơ thẩm định, Bộ Công an cho rằng cần thiết bổ sung đối tượng cảnh vệ là Chánh án TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao và sĩ quan Công an nhân dân (CAND), sĩ quan Quân đội nhân dân (QĐND) có cấp hàm Đại tướng.

Lý do được Bộ Công an đưa ra là Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng VKSND Tối cao là những người đứng đầu các cơ quan xét xử và kiểm sát hoạt động tố tụng với đặc thù công việc luôn tiềm ẩn nguy hiểm và rủi ro cao; trong xu hướng đẩy mạnh cải cách tư pháp và tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm thì tính chất công việc của họ ngày càng phức tạp, nảy sinh nhiều tình huống bất trắc, khó lường đe dọa tính mạng, sức khỏe của những người này.

Còn đối với sĩ quan CAND, sĩ quan QĐND có cấp hàm Đại tướng, theo Bộ Công an, lực lượng vũ trang là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và các quyền lợi quốc gia, dân tộc. Sĩ quan CAND, sĩ quan QĐND có cấp hàm Đại tướng là những người giữ vai trò rất quan trọng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, nguy hiểm; đặc biệt hiện nay tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến đổi sâu sắc, một số vấn đề nằm ngoài dự báo. Tình hình xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp biên giới, chủ quyền biển đảo, khuynh hướng ly khai, biểu tình, bạo loạn xảy ra ở nhiều khu vực.

Về đề nghị xây dựng Luật Việc làm (sửa đổi), các thành viên Chính phủ đề nghị cần có tổng kết, đánh giá một cách kỹ lưỡng về kết quả thi hành Luật Việc làm năm 2013 và các quy định có liên quan; việc xây dựng luật phải đảm bảo tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong cả hoạt động quản lý nhà nước và quản trị, điều hành của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức liên quan; góp phần phát triển thị trường việc làm bền vững, cũng như nâng cao chất lượng, hiện đại hóa nguồn nhân lực, đáp ứng các yêu cầu của giai đoạn mới;... Đối với dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi), các thành viên Chính phủ cho rằng cần đánh giá tác động kỹ lưỡng đối với những nội dung chính sách mới, nhất là các chính sách tác động trực tiếp tới người dân và doanh nghiệp; bảo đảm tính hợp lý, khả thi và hiệu quả; cần nghiên cứu các chính sách về thuế, phí, cơ chế tài chính khác về tài nguyên nước bảo đảm các chính sách đồng bộ, công khai, hiệu quả về lâu dài; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu;... Đối với việc xét duyệt Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, các thành viên Chính phủ đề nghị rà soát, xem xét kỹ, cụ thể từng trường hợp, không bỏ "sót, lọt" các trường hợp xứng đáng. Các thành viên Chính phủ cũng cho rằng việc xây dựng Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia là cần thiết để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao các bộ đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh. Đồng thời yêu cầu cần chú trọng việc lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học,… trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Q.LINH