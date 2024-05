Chở nhựa đường rơi vãi đầy quốc lộ, lái xe ben bị bắt dọn sạch 09/05/2024 15:53

Ngày 9-5, thông tin với PLO, Thượng tá Nguyễn Hồng Vang, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị đã phát hiện và xử lý một lái xe ben chở hàng làm rơi vãi trên đường.

Xe ben chở nhựa đường để rơi vãi, gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 19. Ảnh: PC08 Công an tỉnh Bình Định

Theo PC08 Công an tỉnh Bình Định, chiều 8-5, đơn vị nhận được cuộc gọi từ người dân cung cấp thông tin có một xe ben chở nhựa đường trên quốc lộ 19, đoạn qua huyện Tây Sơn nhưng không thực hiện các biện pháp che chắn, nhựa đường rơi vãi khắp nơi, gây mất an toàn giao thông.

Sau khi nhận được thông tin, tổ công tác tới hiện trường xác minh, đồng thời tổ chức điều tiết giao thông qua đoạn đường này.

Tài xế bị xử phạt hành chính và phải quét dọn mặt đường trên Quốc lộ 19. Ảnh: PC08 Công an tỉnh Bình Định.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, tổ công tác xác định phương tiện để hàng rơi vãi là xe ben 77H 042.66 do tài xế DVC (59 tuổi, ngụ thị xã An Nhơn, Bình Định) điều khiển.

Ông C chở nhựa đường phục vụ thi công, sửa chữa quốc lộ, chạy theo hướng từ thị xã An Nhơn tới TP Quy Nhơn. Qua làm việc với lực lượng chức năng, ông C thừa nhận xe có phủ bạt nhưng nhựa đường vẫn rơi vãi trong quá trình lưu thông.

PC08 Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính với mức phạt 3 triệu đồng, tạm giữ giấy phép lái xe của tài xế C. Cùng với đó, buộc tài xế quét dọn sạch sẽ, trả lại mặt đường để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.