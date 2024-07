Chốt thời gian diễn ra bế mạc Lễ hội vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 27/07/2024 11:17

Sáng 27-7, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết sau thời gian tạm hoãn vì lý do khách quan, chương trình bế mạc Lễ hội vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 3-8-2024, tại quảng trường lễ hội, Vinpearl Harbour, đảo Hòn Tre, TP Nha Trang.

Trước đó, theo kế hoạch Lễ hội vịnh ánh sáng quốc tế Nha Trang 2024 diễn ra trong hai đêm 13 và 20-7.

Đêm thi ngày 3-8 sẽ diễn ra trên đảo Hòn Tre. Trong ảnh, màn biểu diễn của đội Trung Quốc trong đêm khai mạc. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong đó, đêm khai mạc đã diễn ra vào ngày 13-7, là màn trình diễn drone thi đấu giữa đội Hàn Quốc và Trung Quốc với chủ đề Nha Trang bừng sáng - glamour Nha Trang. Sự kiện đã thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách và người dân tham gia tại quảng trường 2-4, TP Nha Trang.

Đêm trình diễn thi đấu thứ hai giữa đội Pháp và UAE với chủ đề Kỳ quan tụ hội - night of the Wonders và lễ bế mạc được tổ chức tại Vinpearl Harbour trên đảo Hòn Tre vào đêm 20-7. Tuy nhiên, sự kiện này phải hoãn vì lý do khách quan.

Theo Ban tổ chức, trong đêm bế mạc trên đảo Hòn Tre sắp tới, hai đội đến từ UAE và Pháp sẽ có phần thi trình diễn drone; bên cạnh đó còn có các tiết mục âm nhạc do những ca sĩ nổi tiếng như Văn Mai Hương, MONO, Đức Phúc,…biểu diễn.