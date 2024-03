Chủ căn hộ chung cư bị phạt vì tự ý đấu nối điện gây cháy

(PLO)- Sau khi tự ý đấu nối thêm quạt, căn chung cư của một người dân đã bị bốc cháy nhưng may mắn được dập tắt kịp thời.

Ngày 11-3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bình Dương, cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng với chủ một căn chung cư tại TP Dĩ An.

Người dân tự ý đấu nối thêm quạt treo tường nên đã xảy ra cháy. Ảnh: NDCC

Quyết định xử phạt này được ban hành ngay sau khi xảy ra một vụ cháy nhỏ tại căn hộ chung cư Charm Sapphire (phường Dĩ An, TP Dĩ An).

Lý do chủ căn hộ bị xử phạt là do đã lắp đặt, sử dụng dây dẫn điện, cáp điện hoặc thiết bị đóng ngắt, bảo vệ hoặc thiết bị sử dụng điện không đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

Trước đó, rạng sáng 10-3, tại một căn hộ thuộc tầng 17 của chung cư Charm Sappire đã xảy ra cháy.

Ngay sau đó, lực lượng chữa cháy tại chỗ đã kịp thời dập tắt đám cháy. Sự việc may mắn không có ai bị thương, một số tài sản bị ảnh hưởng do cháy.

Sau khi khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân gây cháy là do người dân tự ý câu mắc điện để đấu nối thêm quạt, gây ra cháy quạt treo tường.

LÊ ÁNH