Chú sát hại cháu sau cuộc nhậu

(PLO)- Sau khi uống rượu, người đàn ông 53 tuổi không làm chủ được bản thân đã cầm dao gây án và bị bắt.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa bàn thôn Trà Liên, xã Thường Nga (huyện Can Lộc).

Vụ án mạng đau lòng xảy ra vào lúc rạng sáng 16-4, nạn nhân bị sát hại là anh PVT (35 tuổi, trú xã Thường Nga). Nghi phạm là ông Phạm Viết Ký (53 tuổi, trú tại thôn Trà Liên, xã Thường Nga) đã bị bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, trước lúc xảy ra vụ việc, ông Ký có nhậu, uống nhiều rượu. Anh T là cháu ruột của ông Ký (anh T gọi ông Ký bằng chú).

Giữa ông Ký và cháu T có mâu thuẫn, cãi nhau trong đêm rồi ông Ký dùng dao tấn công vào người cháu.

Anh T bị thương nặng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an xã Thường Nga đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, ổn định an ninh trật tự và cùng Công an huyện Can Lộc vào cuộc điều tra, bắt giữ ông Ký.

Đ.LAM