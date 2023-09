Chủ tịch An Giang thưởng nóng lực lượng điều tra, truy xét nhóm bắt cóc, tống tiền

(PLO)- Chủ tịch tỉnh An Giang tặng bằng khen cho 10 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy xét nhanh nhóm người có hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép, bắt cóc để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8-9, Công an tỉnh An Giang tổ chức công bố quyết định, trao khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét nhanh nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép, bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, dẫn đến chết người.

Theo đó, có bốn tập thể, gồm: Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự, Phòng 5 Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh, Phòng 1 thuộc VKSND tỉnh, và sáu cá nhân thuộc các đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng Giấy khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh trao thưởng 50 triệu đồng cho lực lượng tham gia điều tra, truy xét vụ án.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình biểu dương thành tích mà các tập thể, cá nhân đạt được trong công tác trong điều tra, truy xét nhanh nhóm đối tượng có hành vi phạm tội, gây án đặc biệt nghiêm trọng, tính chất hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá việc điều tra, khám phá, truy bắt nhanh các đối tượng phạm tội đã thể hiện tinh thần quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm của các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ, công tác phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị trên địa bàn tỉnh, các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và cơ quan chức năng thuộc Vương quốc Campuchia trong đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Dự báo, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn còn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khu vực tuyến biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lực lượng công an tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập thêm nhiều chiến công, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, nhấn mạnh sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSĐT Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Cục CSHS Bộ Công an khẩn trương thu thập hồ sơ, tài liệu của lực lượng chức năng Campuchia, nắm tình hình giải quyết vụ việc của Tòa án nước bạn. Trên cơ sở đó tham mưu hướng xử lý, làm việc với người có liên quan để xử lý toàn diện vụ án, quyết tâm không bỏ lọt tội phạm.

Song song đó, lực lượng công an tỉnh tiếp tục tăng cường, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến để nâng cao hiểu biết, nhận thức của người dân sinh sống trên tuyến biên giới trong việc xuất cảnh trái phép sang Campuchia tìm việc làm lương cao, tránh trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người,…

Đồng thời, Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi người dân sinh sống trên tuyến biên giới khi phát hiện vụ việc xuất cảnh trái phép, cần trình báo với cơ quan Công an gần nhất để tiếp nhận, giải quyết theo quy định.

Như PLO đưa tin, trước đó nhóm năm người ngụ các tỉnh phía Bắc đã liên hệ với một nhóm người tổ chức xuất cảnh trái phép để tìm cách vượt biên sang Đài Loan tìm việc.

Khi năm người được đưa đến Campuchia thì bị một nhóm người xông vào bắt nhốt, tra tấn và tống tiền gia đình nạn nhân. Điều đáng nói có một người đã bị tra tấn, đánh đập đến tử vong. Lợi dụng sơ hở của nhóm tội phạm nên bốn nạn nhân còn lại đã bỏ trốn về Việt Nam.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có yếu tố nước ngoài nên Công an tỉnh đã nhanh chóng lập chuyên án, phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương, điều tra, truy xét các đối tượng phạm tội.

Với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các lực lượng đã nhanh chống bắt giữ các đối tượng phạm pháp.

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã khởi tố năm người về tội tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép

Hiện vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra mở rộng.

