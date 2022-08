Chủ tịch nước: Người dân ấm no, hạnh phúc, tin tưởng chế độ..., là nền tảng quan trọng để bảo vệ Tổ quốc

Ngày 16-8, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt Ban Chỉ đạo) đã tổ chức hội thảo khoa học “Lý luận - thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội thảo.

Hội thảo còn có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cùng với các nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước…

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhìn nhận sau hơn 35 năm đổi mới, nhận thức, tư duy lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc không ngừng phát triển, đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng giai đoạn cách mạng. Từ đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vững chắc.

Theo Chủ tịch nước, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã đề cập cơ bản, toàn diện các vấn đề bảo vệ Tổ quốc theo hướng yêu cầu cấp thiết trong tình hình mới, được thực hiện trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó dự đoán.

Trong đó, nhiều nước đã tăng cường quốc phòng, chạy đua vũ trang ngày càng quyết liệt, tăng cường năng lực quân sự với vũ khí rất mới, bí mật. Chưa kể, sự can dự, cạnh tranh giữa các nước lớn, chạy đua vũ trang trên không gian chiến lược mới như không gian mạng, vũ trụ, lòng đất, lòng biển.

Chủ tịch nước nhìn nhận các hình thức chiến tranh mới đặt ra những thách thức mới đối với hòa bình, ổn định trên thế giới, khu vực và độc lập, chủ quyền của các nước, nhất là những nước nhỏ đang phát triển.

Nhìn lại những kết quả đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chủ tịch nước đã nêu ra nhiều nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.

Ông nhấn mạnh việc Đảng phải có đường lối đúng, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được xây dựng thường xuyên, hiệu quả; củng cố sự đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị nghiêm túc; xây dựng hệ thống cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội; chủ động hội nhập quốc tế; chủ động nghiên cứu, dự báo, xử lý đúng đắn các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

Trong tình hình mới, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, cần phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, tranh thủ cao nhất sự ủng hộ, đồng tình của cộng đồng quốc tế.

“Chúng ta hiểu rõ sức mạnh tổng hợp trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh của toàn dân tộc, xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của quốc phòng, là nguồn lực, động lực to lớn để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc” - Chủ tịch nước khẳng định và cho biết việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên tinh thần liên kết công nhân, nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo; phát huy mạnh mọi nguồn lực, tiềm năng sáng tạo của nhân dân.

Chủ tịch nước yêu cầu đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa để đoàn kết mọi người Việt Nam, tăng cường mối quan hệ tốt của nhân dân với Đảng. “Người dân ấm no, hạnh phúc, tin tưởng chế độ; người dân được làm chủ, được bảo vệ quyền lợi chính đáng là nền tảng quan trọng để bảo vệ Tổ quốc” - Chủ tịch nước nói.

Ông cũng cho rằng để tăng cường sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi phải triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tổng thể, chuyên sâu trong xây dựng thế trận lòng dân.

Chủ tịch nước khẳng định thế trận lòng dân là giải pháp nền tảng, quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu và cũng là vấn đề hệ trọng, cấp thiết để bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

“Các đồng chí đều nói đẩy thuyền cũng là dân mà lật thuyền cũng là dân. Lòng dân, sự tin yêu của người dân đối với chế độ của chúng ta rất quan trọng. Chúng ta làm dân giàu, nước mạnh, người dân được bảo vệ quyền lợi chính đáng là điều rất quan trọng trong bối cảnh trong nước và quốc tế hiện nay” – ông nói và nhấn mạnh trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã chứng minh điều này.

Trong đó, xây dựng thế trận lòng dân là quan điểm xuyên suốt trong đường lối quốc phòng an ninh của Đảng, có vai trò đặc biệt quan trọng liên quan trực tiếp đến lợi ích quốc gia dân tộc.

Chủ tịch nước cũng khẳng định nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc phòng trong tình hình mới là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Do đó, không được lơ là, mất cảnh giác trong bối cảnh quốc tế, an ninh mạng; không chủ quan đối với các thế lực thù địch, phản động, cơ hội trong và ngoài nước.

Ông cũng lưu ý trong xử lý các vấn đề nhạy cảm, phức tạp hiện nay cần thực hiện trên tinh thần coi mục tiêu tối thượng là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, chế độ; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, tranh thủ nội lực và ngoại lực để xây dựng, phát triển đất nước bền vững hơn…

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khẳng định việc triển khai tổng kết đánh giá toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI từ năm 2013 đến nay nhằm hiện thực hóa đường lối, mục tiêu chiến lược của Đảng, đồng thời tiếp tục đổi mới tư duy, phát triển nhận thức về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Qua đó, có thể đánh giá đúng những thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết; xác định phương hướng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo vệ Tổ quốc cho những năm tiếp theo. Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hội thảo lần này tại TP.HCM là dịp để tiếp tục nghiên cứu, trao đổi, phân tích làm sáng tỏ những vấn đề thực tiễn đặt ra; cung cấp những luận cứ khoa học để hoạch định đường lối, chính sách của Đảng để bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.