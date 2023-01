Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt cán bộ hưu trí cấp cao các tỉnh miền Trung

(PLO)- Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan trung ương, các địa phương cần liên lạc với các cán bộ hưu trí cấp cao để lắng nghe ý kiến đóng góp với Đảng, Nhà nước.

Sáng 8-1, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt, thăm hỏi cán bộ hưu trí cấp cao các tỉnh miền Trung.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2022 do tác động của tình hình thế giới, khu vực nhưng dưới dự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Nhà nước, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng sự đồng lòng, quyết tâm của toàn thể nhân dân nên đất nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Công tác an sinh xã hội được chăm lo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố. Công tác ngoại giao được đổi mới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được triển khai quyết liệt, mang lại hiệu quả, tạo niềm tin cho nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Trung ương ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cả nước thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bước đầu đạt được những kết quả quan trọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của các tỉnh khu vực miền Trung trong lãnh đạo, điều hành khôi phục, phát triển kinh tế-xã hội, nhiều địa phương có mức tăng trưởng cao.

Trong đó ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Đà Nẵng trong năm 2022 đã có những đổi mới, sáng tạo trong công tác điều hành, lãnh đạo khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội. Qua đó, tăng trưởng kinh tế Đà Nẵng đứng thứ 3 của cả nước, quy mô kinh tế tăng mạnh, thu ngân sách vượt trên 120% so với cùng kỳ.

Đà Nẵng đã lấy lại đà tăng trưởng cao hơn năm 2019, du lịch phục hồi mạnh mẽ, xuất khẩu được tăng cường, công tác an sinh xã hội được bảo đảm.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong bối cảnh thế giới khu vực có nhiều tác động, trong nước sẽ những thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen.

Trong bối cảnh đó, phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, bám sát tinh thần của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cấp ủy các cấp phải không ngừng đổi mới, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa, quyết tâm hành động thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm để đạt được kết quả cao hơn năm 2022, góp phần vào sự thành công chung của đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc sức khỏe và mong muốn các cán bộ hưu trí cấp cao tại khu vực miền Trung phát huy tinh thần, bản lĩnh cách mạng, kinh nghiệm và trí tuệ, tiếp tục nêu gương, góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh .

Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo các địa phương, các cơ quan trung ương cần liên lạc với các cán bộ hưu trí cấp cao để lắng nghe ý kiến đóng góp với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, chú trọng tăng cường chăm sóc, tạo điều kiện, nhất là về sức khỏe để các cán bộ hưu cao cấp, tiếp tục góp phần vào phong trào của địa phương, cơ quan để đóng góp xây dựng đất nước ngày càng phồn thịnh.

