Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

Tối 28-10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30-10-1963 – 30-10-2023). Cùng dự lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó thủ tướng Lê Minh Khái; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, các vị khách quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng.

Để Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy tỉnh Quảng Ninh “từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền tới hải đảo tràn ngập sức sống mới, khí thế mới với tầm vóc mới, tạo niềm tin vững bước đi tới tương lai”.

Ghi nhận những thành tích Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ninh đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đưa ra năm gợi ý để tỉnh Quảng Ninh thực hiện.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Về công tác xây dựng Đảng, Chủ tịch nước đề nghị tỉnh Quảng Ninh thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh.

Về kinh tế, Chủ tịch nước đề nghị Quảng Ninh hướng tới phát triển kinh tế nhanh, bền vững; cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển.

Chủ tịch nước yêu cầu Quảng Ninh chú trọng phát triển kinh tế nhưng cũng phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Quảng Ninh cần tiếp tục đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, di sản thiên nhiên gắn với phát triển du lịch, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, chú trọng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân…

Các khối thuộc lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh diễu hành tại lễ kỷ niệm. Ảnh: NGỌC SƠN

Trong công tác bảo vệ môi trường, Chủ tịch nước lưu ý Quảng Ninh phải đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiên tai đối với người và tài sản của nhân dân, của nhà nước. Tỉnh cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể góp phần thực hiện cam kết toàn cầu của Việt Nam về chuyển đổi năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Với vị trí địa chiến lược đặc biệt trọng yếu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Chủ tịch nước đề nghị Quảng Ninh phải thường xuyên củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”, bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tự hào 60 năm Quảng Ninh đổi mới, phát triển

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đọc diễn văn ôn lại quãng đường 60 xây dựng và phát triển.

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh diễn ra tại quảng trường 30/10, TP Hạ Long.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh nhấn mạnh, nhìn tổng thể, từ một tỉnh còn yếu kém phải dựa vào hỗ trợ của Trung ương, Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá khi về thăm, làm việc năm 2022 - với đà tăng trưởng hai con số trong bảy năm liên tiếp (2017-2022).

Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2022 đạt gần 270.000 tỉ đồng, cao gấp 103 lần so với năm 1986; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 8.291 USD, gấp đôi bình quân cả nước, đứng đầu ở khu vực phía Bắc...

Trên nền tảng và đà phát triển đã được tạo dựng, Quảng Ninh đặt mục tiêu hướng đến năm 2030 trở thành một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân; cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc, một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật quy tụ các nghệ sĩ là người Quảng Ninh đã thành danh

Ngay sau nghi lễ kỷ niệm là chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Khát vọng xây dựng một Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại” với sự tham gia các nghệ sĩ là người Quảng Ninh đã thành danh, đạt nhiều giải thưởng âm nhạc lớn như: NSND Quang Thọ, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Thái, Hoàng Tùng, Ngọc Anh, Tuấn Anh, Tô Minh Thắng, Thùy Dung...

Màn pháo hoa tầm cao khép lại lễ kỉ niệm. Ảnh: NGỌC SƠN

Màn pháo hoa tầm cao rực rỡ sắc màu được bắn từ trên vịnh Hạ Long kéo dài 15 phút khép lại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

