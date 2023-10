Chủ tịch Phan Văn Mãi: TP.HCM thi đua 60 ngày đêm giải ngân đầu tư công

Chiều 30-10, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2023.

"Sức khoẻ" của nền kinh tế cần được chăm sóc

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã nhìn nhận tình hình kinh tế TP tiếp tục ổn định, tăng trưởng cải thiện dần.

Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp, doanh thu thương mại, du lịch, đầu tư nước ngoài, thành lập mới doanh nghiệp tuy không đạt cao nhưng có cải thiện so với trước đó. TP cũng ghi nhận sự chuyển biến trong hệ thống chính quyền, hệ thống chính trị và cán bộ công chức về chất lượng công vụ với tinh thần trách nhiệm, cởi mở với nhau…

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp. Ảnh: TTBC

Tuy nhiên, kinh tế TP phục hồi chậm, xuất khẩu và FDI vẫn giảm, tăng trưởng tín dụng thấp… đã phản ánh “sức khoẻ” của nền kinh tế TP cần được chăm sóc, bồi dưỡng. Đặc biệt giải ngân đầu tư công chậm, đạt thấp, ông Mãi nhìn nhận đây là nhiệm vụ cần tập trung trong hai tháng cuối năm...

Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát kỹ kết quả của 10 tháng năm 2023 so với mục tiêu, nhiệm vụ cả năm đề ra để thấy những tồn tại, từ đó tập trung quyết liệt thực hiện với tinh thần đạt và vượt chỉ tiêu năm 2023. Trong đó, một số nội dung khó đạt do lý do khách quan nhưng phải phấn đấu đạt tỉ lệ cao nhất.

TP cũng cần tập trung hoàn tất các nhiệm vụ Trung ương, TP giao, quyết tâm trình Chính phủ ban hành hai Nghị quyết hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 98 và triển khai các nghị quyết cụ thể hoá Nghị quyết 98 đã được HĐND TP thông qua.

Kiên trì mục tiêu giải ngân 95%

Liên quan đến giải ngân đầu tư công, ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh phải kiên trì thực hiện mục tiêu giải ngân đạt 95%. Theo ông, qua thống kê có 479 dự án giải ngân trên 95%, trong đó có 320 dự án đã giải ngân 100% nhưng tổng vốn không lớn, chủ yếu ở giai đoạn hoàn thành, quyết toán…

“Một số dự án có khó khăn, lý do khách quan nhưng vẫn phải quyết tâm không để dưới 80%” - ông Mãi nhấn mạnh và đề nghị các chủ đầu tư tổ chức phân công, rà soát để thi đua 60 ngày đêm thực hiện giải ngân đầu tư công, riêng nội xây lắp còn một tháng để hoàn thành.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh quyết tâm kiên trì giải ngân đầu tư công. Ảnh: TTBC

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết đến giờ này còn 19 đơn vị chưa gửi cam kết tiến độ giải ngân đầu tư công. Ông đề nghị Văn phòng UBND TP phối hợp Sở KH&ĐT lập danh sách, làm rõ nguyên nhân, xem xét, đề xuất hình thức xử lý và sẽ không còn phê bình nữa.

Dẫn lời Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Nếu cố tình, có lý do chủ quan sẽ tiến hành xử lý kỷ luật, không phê bình nữa”.

'Không thể nói không biết, không có ý kiến'

Về cải cách hành chính và sơ kết một năm thực hiện quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, quận, huyện theo Quyết định 2536/2022, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi nhìn nhận việc phối hợp có cải thiện nhưng chưa nhiều, chưa lớn, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, không rõ quan điểm, chính kiến.

“Sở, ngành, quận, huyện là người chủ trì, người trình nhưng không làm rõ được ý kiến thì ai sẽ làm rõ việc này” – ông Mãi nói và đề nghị việc hỏi, việc trả lời câu hỏi phải rõ ràng, đảm bảo tiến độ và trong quá trình thực hiện phối hợp, người phải rất rõ việc, muốn ai tham gia, ý kiến thế nào, khi nào xong… Do vậy, người chủ trì phải theo dõi tiến độ, báo cáo nếu có vướng mắc.

Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị các cơ quan, đơn vị khắc phục ngay tình trạng khi cử chuyên viên, cán bộ đi họp thay lãnh đạo. Nếu giám đốc cử lãnh đạo cấp phòng đi họp thay thì phải nói được ý kiến của sở và chịu trách nhiệm.

Ông cũng cho biết thời gian qua một số cơ quan gửi ý kiến cho UBND TP nói rằng “lĩnh vực này tôi không nắm, không có ý kiến”. Thực hiện công điện của Thủ tướng về việc không phải việc gì cũng lấy ý kiến tất cả cơ quan, UBND TP sẽ rà soát lại nhưng việc nào thuộc thẩm quyền của UBND TP thì thành viên của UBND TP phải có ý kiến.

“Chúng ta cùng tham gia vào việc quyết định tập thể thì phải có ý kiến, có trách nhiệm. Chúng ta biết tới đâu, góp ý tới đó, chứ không thể nói không biết lĩnh vực này nên không có ý kiến” – ông Mãi khẳng định và đề nghị hàng tháng có tổng hợp, công bố rộng rãi các cơ quan trễ hạn.

Ngoài ra, người đứng đầu UBND TP.HCM cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch TP; giải quyết các tồn đọng của doanh nghiệp, các vướng mắc của dự án bất động sản; đảm bảo an sinh.

Hoàn thiện đề án nền công vụ TP; triển khai các dự án theo Nghị quyết 98 gắn với các công trình, dự án cấp TP chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước…

Người chủ trì mà chung chung thì người phối hợp khó góp ý Tại hội nghị, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh cũng nêu ý kiến về công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương. Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Huỳnh Văn Hạnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTBC Ông Hạnh cho rằng việc áp dụng quy trình điện tử sẽ tạo sự minh bạch trong giải quyết công việc, ai chưa đảm bảo thì nhắc nhở ngay. Trong chuyển tiếp công văn, ông Hạnh cho rằng khi vừa phát hành mà dùng công nghệ thông tin chuyển tiếp ngay thì sẽ nhanh hơn, chứ đợi công văn giấy đến đã mất ba ngày. Chia sẻ về kinh nghiệm phối hợp, ông Hạnh cho rằng khi cơ quan chủ trì gửi văn bản cho cơ quan phối hợp thì ít nhất cần phải nói ra mình muốn gì, chọn phương án nào giúp anh em góp ý dễ. Chứ việc của mình mà mình cứ chung chung, đề nghị UBND TP tổ chức họp mà không nói chính kiến của mình thì lãnh đạo khó quyết, mà chúng tôi cũng không biết góp ý gì.

