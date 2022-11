Chủ tịch quận Tây Hồ: Sẽ đánh tỉa cá ở hồ Tây làm phân bón, thức ăn chăn nuôi

(PLO)- Trước tình trạng cá chết ở hồ Tây từ tháng 9 đến nay chưa được khắc phục, chính quyền quận Tây Hồ cho biết đang lên phương án đánh tỉa cá ở hồ làm thức ăn chăn nuôi, ủ làm phân bón.

Ngày 23-11, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cho biết, đơn vị vừa nhận được kết quả kiểm tra của Chi cục Bảo vệ môi trường(Sở TN&MT Hà Nội) về chất lượng nước hồ Tây.

Trước đó Chi cục Bảo vệ môi trường đã tiến hành lấy 7 mẫu nước quanh hồ Tây để kiểm tra, làm rõ nguyên nhân hiện tượng cá chết tại hồ từ tháng 9-2022 đến nay.

"Kết quả cho thấy lượng DO (thông số ô xy hòa tan trong nước) ở mức trên 4, đây là mức DO đảm bảo, nên cá không thể chết. Như vậy, chỉ có do thời tiết, cá dưới hồ dày đặc và đặc biệt là người dân thả cá trái phép xuống hồ là nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt", ông Khuyến nói.

Ngoài ra, theo ông Khuyến, hiện nay có nhiều hội nhóm ở Hà Nội và vùng lân cận thường xuyên đến hồ Tây thả cá phóng sinh, loại cá này khi xuống nước không hợp môi trường nên bị chết.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cũng cho biết hiện quận đang chờ hướng dẫn của Chi cục Thủy sản - Sở NN&PTNT về phương án đánh tỉa giảm mật độ cá trong hồ.

“Dự kiến, định kỳ 6 tháng, đơn vị chủ trì sẽ triển khai đánh tỉa tất cả cá rô phi, các loài xâm hại và các loài cá không thuộc loài quý hiếm cỡ lớn ra khỏi hồ. Cá được loại bỏ sẽ được xử lý, sử dụng theo quy định như làm thức ăn chăn nuôi, ủ làm phân bón…” - ông Khuyến cho biết.

Cùng với đó, chính quyền quận cũng chủ động phối hợp cùng Công ty thoát nước Hà Nội làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam để được hướng dẫn biện pháp xử lý tảo nổi diện rộng trên mặt hồ khi thời tiết giao mùa, là nguyên nhân chính gây thiếu oxy cho cá…

Như PLO đã đã phản ánh, từ cuối tháng 9-2022 đến nay, đã xảy ra hiện tượng cá chết, trôi dạt vào ven hồ khu vực đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, Thanh Niên. Nguyên nhân cá chết được các cơ quan chức năng xác định là do thiếu không khí, hàm lượng oxy giảm, khối lượng cá trong hồ nhiều, chất lượng nước ô nhiễm, có khí độc (do bùn, tảo... gây ra), cá bị bệnh...

TRỌNG PHÚ