Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với tỉnh Tây Ninh

Ngày 3-1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh.

Dự buổi làm việc với còn có nhiều Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ngành trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với BTV Tỉnh uỷ Tây Ninh. Ảnh: VÕ TÙNG

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết năm 2023 địa phương này có 11 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt, 6 chỉ tiêu không đạt, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 6,12% cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

GRDP bình quân đầu người của tỉnh năm 2023 đạt 3,931 USD/người/năm, thuộc nhóm khá của cả nước.

Cùng với đó, thu hút đầu tư nước ngoài năm qua của tỉnh này tăng 8,5%, du lịch tăng trưởng mạnh với doanh thu tăng 37% so với cùng kì.

Năm 2023, Tây Ninh tiếp tục tập trung xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc. Quốc phòng, an ninh nội địa, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được thực hiện đồng bộ quyết liệt có hiệu quả rõ nét. Trong đó, công tác cán bộ, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên được đẩy mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương những thành tích mà tỉnh Tây Ninh đạt được trong năm 2023. Ảnh: VÕ TÙNG

Đề xuất với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác trung ương, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đề nghị xem xét, thống nhất về chủ trương cho tỉnh phối hợp với các cơ quan trung ương nghiên cứu đề xuất cơ cấu một số cơ chế đặc thù.

Trong đó tập trung phát triển tỉnh Tây Ninh với trọng tâm là xây dựng khu công nghiệp, đô thị dịch vụ Mộc Bài để thu hút các nhà đầu tư chiến lược thực hiện chủ trương kết nối 2 nền kinh tế Việt Nam - Campuchia.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong chuyến thăm và làm việc với Tỉnh ủy Tây Ninh, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đã đến dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ đồi 82, tỉnh Tây Ninh.

Chủ tịch Quốc hội thắp nhang phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: TTXVN

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cùng đoàn công tác trung ương đã đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người con trên mọi miền đất nước đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước.

Nghĩa trang liệt sĩ đồi 82 Tây Ninh là nơi yên nghỉ của gần 14 ngàn liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nghĩa vụ quốc tế.

VÕ TÙNG