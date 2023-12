(PLO)- Ba người dân và một đại úy công an được khen thưởng vì dũng cảm truy bắt hai kẻ cướp giật dây chuyền.

Ngày 6-12, tại hội trường Công an thị xã Trảng Bàng, Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Phan Văn Triều trao giấy khen cho ba người dân và một đại uý công an. Ảnh: VÕ THANH TÙNG

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã tặng giấy khen cho Đại úy Nguyễn Toàn Quốc, Phó trưởng công an phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng và ba người dân đã có thành tích xuất sắc trong việc truy bắt hai kẻ cướp giật dây chuyền của người dân.

Ba người dân được khen thưởng gồm: ông Nguyễn Thành Đô, 54 tuổi, ngụ phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng; anh Trịnh Việt Hiếu, 37 tuổi, ngụ xã Phước Đông, huyện Gò Dầu; anh Nguyễn Duy Khương, 24 tuổi, ngụ xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu.

Nguyễn Thanh Tùng bị bắt giữ. Ảnh: VÕ THANH TÙNG

Cụ thể, khoảng 9 giờ 40 ngày 3-12, tổ công tác công an phường Lộc Hưng do Đại úy Quốc đang tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Khi đến khu vực hương lộ 2, thuộc khu phố Lộc Thọ, phường Lộc Hưng, thị xã Trảng Bàng, tổ công tác nghe tiếng người dân tri hô cướp.

Tổ công tác phát hiện Nguyễn Thanh Tùng (ngụ TP.HCM) và Mã Đức Hùng (ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) chạy xe máy hiệu Exciter vừa giật sợi dây chuyền của một người dân.

Phát hiện sự việc, Đại úy Quốc vừa đuổi bắt, vừa tri hô để người dân hỗ trợ.

Nghe tiếng tri hô, ông Đô, anh Hiếu và anh Khương đang đi trên đường đã cùng lực lượng công an đuổi bắt các đối tượng. Quá trình truy bắt trên quãng đường dài hơn 10 km, kẻ cướp giật đã chống trả quyết liệt, dùng vật sắc nhọn giống như dao, bình xịt hơi cay để phóng, xịt vào lực lượng truy bắt.

Mã Đức Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: VÕ THANH TÙNG

Đến khu vực thuộc khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng, hai kẻ cướp giật bỏ lại xe máy, chạy bộ ra phía nghĩa trang thuộc khu phố Hòa Bình, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng để lẩn trốn.

Đại úy Quốc và ba người dân trên đã tìm kiếm đến khoảng 10 giờ 30 thì phát hiện, bắt giữ được hai đối tượng, thu giữ xe máy, một con dao bằng kim loại, một bình xịt hơi cay... giao cho Công an thị xã Trảng Bàng để điều tra xử lý.

Đại tá Phan Văn Triều, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh biểu dương ba người dân và đại úy Nguyễn Toàn Quốc. Ông đề nghị toàn lực lượng và người dân nhân rộng những tấm gương dũng cảm tham gia bắt tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự.

VÕ TÙNG