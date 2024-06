Chủ tịch TP Cần Thơ: ‘Điểm nghẽn ở chính chúng ta chứ không phải nhà đầu tư’

Chiều 27-6, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 để đánh giá về tình hình kinh tế xã hội của TP trong 6 tháng qua và đề ra phương hướng cho thời gian tới.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã đánh giá về những kết quả và hạn chế về tình hình kinh tế xã hội của TP thời gian qua.

Theo đó, ông cho rằng nguyên nhân của những tồn tại chủ yếu là nguyên nhân chủ quan như sự vào cuộc chưa quyết liệt của các ngành các cấp đối với công tác triển khai đầu tư công; sự phối hợp giữa các cơ quan chưa chặt chẽ, chưa hiệu quả trong công tác tháo gỡ “điểm nghẽn” cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, các dự án đã và đang đầu tư, đang triển khai.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã phân tích các chỉ số liên quan đến tăng trưởng kinh tế của TP gồm đầu tư công, mời gọi đầu tư ngoài ngân sách. Trong đó, ông cho rằng đầu tư công, dùng tiền ngân sách thì “phối hợp với nhau xài tiền không hiệu quả”; ngoài ngân sách thì công tác chuẩn bị mời gọi đầu tư không hiệu quả. Đây là điểm nghẽn lớn nhất của chúng ta. Mà điểm nghẽn nằm ở đâu, nằm ở sự không quyết liệt của chúng ta”.

Cũng theo người đứng đầu UBND TP Cần Thơ, còn một nguồn nữa (ảnh hưởng sự phát triển kinh tế của TP) là nguồn của các dự án đã và đang triển khai, doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Về mặt thủ tục thì các cơ quan quản lý nhà nước phải hỗ trợ, mà việc phối hợp giải quyết quá chậm quá lâu, người ta chậm mở rộng sản xuất kinh doanh thì kéo theo tốc độ tăng trưởng của TP chậm theo.

Qua phân tích ba vấn đề chính ảnh hưởng đến sự tăng trưởng kinh tế của TP nêu trên, Chủ tịch Cần Thơ cho rằng “điểm nghẽn nằm ở chính chúng ta chứ không phải ở nhà đầu tư”.

Ông cho rằng không còn nhiều thời gian, chỉ còn 6 tháng để hoàn tất các chỉ tiêu tăng trưởng GRDP của TP trong năm nay. Mà để hoàn thành chỉ tiêu năm nay thì trong 6 tháng cuối năm tăng trưởng GRDP phải đạt ít nhất 9,33%, còn muốn hoàn thành chỉ tiêu cả nhiệm kỳ thì phải đạt tăng trưởng hai con số.

Từ đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã chỉ đạo thực hiện 13 nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, ông yêu cầu các ngành, địa phương xây dựng cụ thể lộ trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch về triển khai thực hiện giải pháp nâng cao chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế TP những tháng cuối năm 2024.

Đồng thời, các đơn vị, địa phương tăng cường chỉ đạo về thực hiện giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án đầu tư công; Xác định nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, tái định cư là nhiệm vụ hàng đầu, trở thành chỉ tiêu cụ thể để đánh giá về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, tổ chức.

Chủ tịch Cần Thơ giao cho Sở TN&MT lập kế hoạch rút ngắn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các trình tự, thủ tục theo quy định để thực hiện đấu giá các khu đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý; Đồng thời chịu trách nhiệm đối với việc tổ chức thực hiện đấu giá chậm trễ, ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế của TP.

Sở KHĐT phối hợp Sở TN&MT nghiên cứu kỹ Nghị định 25 và Luật Đất đai 2024, có tham mưu về hướng dẫn, trình tự, thủ tục, bộ tiêu chí để thực hiện đấu thầu các dự án có sử dụng đất...

6 tháng tăng trưởng GRDP đạt 5,73%

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của TP trong 6 tháng đạt 5,73% (xếp hạng 40/63 tỉnh, thành, 9/13 tỉnh trong vùng ĐBSCL).

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng ước tăng 6,08% so với cùng kỳ 2023; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt trên 64.700 tỉ, tăng 11,26% so với cùng kỳ; Du lịch tiếp tục phát triển ổn định, TP đã đón trên 3,7 triệu lượt khách, tổng doanh thu từ du lịch trên 3.300 tỉ, tăng 11% so với cùng kỳ.

Năm 2023, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) TP Cần Thơ xếp hạng 14/63 tỉnh/thành cả nước, hạng 5/13 các tỉnh ĐBSCL, tăng 5 bậc so với năm 2022.

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tăng 2 bậc so năm 2022, tuy nhiên kết quả xếp hạng còn thấp, đứng thứ 53/61 tỉnh/thành; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp hạng 42/63 tỉnh/thành, giảm 16 bậc so năm 2022.

Giải ngân vốn đầu tư đạt thấp so với kế hoạch, đạt 32,14% kế hoạch vốn được HĐND TP giao chi tiết (đến ngày 24-6).