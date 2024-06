Những hình ảnh ấm áp của cán bộ phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Cần Thơ 27/06/2024 09:10

Cùng với cả nước, sáng nay, tại TP Cần Thơ có hơn 12.800 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trong đó, TS đang học lớp 12 giáo dục THPT là 10.922 học sinh; thí sinh đang học lớp 12 giáo dục thường xuyên là 992 học viên; thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT là 54; thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT là 918; thí sinh tự do lớn tuổi nhất sinh năm 1978; có 308 thí sinh miễn thi môn Ngoại ngữ.

Toàn thành phố thành lập 25 điểm thi chính thức với 562 phòng thi và 9 điểm thi dự phòng.

Từ sáng sớm, các cán bộ làm công tác phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT cùng với lực lượng thanh niên tình nguyện đã sẵn sàng đón các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa. Ảnh: NHẪN NAM

Do điều kiện thời tiết mưa suốt đêm đến sáng nên không khí khá mát mẻ. Tuy nhiên do mưa nên sảnh chính bị ướt, vì vậy các cán bộ phục vụ tại điểm thi liên tục nhắc các em cẩn thận, không được chạy để tránh trơn trượt. Ảnh: NHẪN NAM

Cứ khi có nhiều người đi lên, sàn ướt nhiều thì một cán bộ phục vụ liên tục cầm cây lau sàn để vệ sinh mặt sàn tránh trơn trượt. Ảnh: NHẪN NAM

Theo quy định, sáng nay các thí sinh thi môn Văn nên không được mang máy tính vào phòng thi. Vì vậy, các thầy cô khi đón thí sinh từ cổng vào đã liên tục nhắc các em nếu có mang theo máy tính thì gửi ở phòng tập đa năng. Cùng với máy tính là áo khoác, ba lô… Không chỉ nhắc, có thí sinh như trong ảnh còn được các cô nhiệt tình kiểm tra giúp. Ảnh: NHẪN NAM

Có thí sinh quên mang theo chai nước vẫn còn nguyên nhãn mác thì ngay lập tức được thầy Phó trưởng điểm thi nhắc và cô phục vụ đã giúp bạn tháo tem nhãn chai nước. Ảnh: NHẪN NAM

Có thí sinh vừa bước tới sảnh đã chạy tới ôm chầm một cô phục vụ... Ảnh: NHẪN NAM