Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu #TP Đà Nẵng #nhận nhiệm vụ mới

(PLO)- Chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo Thanh tra TP chuyển hồ sơ vụ bán 10 lô đất ở dự án khu đô thị An Phú - An Khánh của Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà cho Công an TP.HCM tiếp tục điều tra.