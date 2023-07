Chùm ảnh: Dân Mỹ, Âu, Á, Trung Đông oằn mình trong nắng nóng

(PLO)- Các đợt nắng nóng kỷ lục gần đây đang khiến người dân nhiều nơi trên thế giới phải vất vả chịu đựng.

Ngày 18-7, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) tuyên bố báo động với những đợt nắng nóng gay gắt mà nhiều nơi trên thế giới đang phải đối mặt gần đây, theo đài CNN.

“Nhiệt độ toàn cầu đã ở mức chưa từng thấy trong vài tuần. Các đợt nắng nóng kéo dài và dữ dội trong năm nay là đáng báo động, nhưng không có gì đáng ngạc nhiên vì những gì đang xảy ra phù hợp với các dự báo về biến đổi khí hậu” - theo tuyên bố của WMO.

Theo WMO, hiện tượng sóng nhiệt đang đồng thời xảy ra ở nhiều khu vực. Bắc Mỹ, một số nơi ở châu Á, Bắc Phi và Địa Trung Hải ghi nhận mức nhiệt trên 40 độ C kéo dài nhiều ngày trong tuần.

“Những hiện tượng này rất đáng lo ngại và đã tăng gấp 6 lần kể từ những năm 1980” - WMO cho biết thêm.

WMO cũng lưu ý rằng nhiệt độ vào ban đêm dự kiến ​​sẽ lên mức cao mới và “đặc biệt nguy hiểm với sức khỏe con người vì cơ thể không thể phục hồi sau những ngày nắng nóng, làm gia tăng các trường hợp đau tim và tử vong”.

Tổng thư ký WMO - ông Petteri Taalas kêu gọi các nước tăng cường nỗ lực để “giúp xã hội thích nghi với những hiện tượng thời tiết có thể trở thành tình trạng bình thường mới”.

Tại khu vực Bắc Mỹ, mức nhiệt nguy hiểm tiếp tục diễn ra ở miền Nam và miền Tây nước Mỹ. Theo dữ liệu Cơ quan Khí quyển và Đại dương Mỹ, khoảng 63,1 triệu người (19% dân số nước này) đang sống ở những khu vực được dự báo có mức nhiệt nguy hiểm.

Cháy rừng tiếp tục hoành hành ở Canada với hàng trăm nghìn hecta rừng bị hủy, phá vỡ các kỷ lục cháy rừng mọi thời đại.

Sóng nhiệt cũng đang hoành hành ở châu Âu. Cụ thể, Cơ quan khí tượng Pháp ngày 18-7 cảnh báo nhiệt độ trên 40 độ C ở một số vùng của đất nước, Hungary ban bố cảnh báo nắng nóng, Cơ quan khí tượng Ý cũng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục mới là 41,8 độ C ở thủ đô Rome ngày qua.

Bộ trưởng Y tế Ý Orazio Schillaci ngày 18-7 cho biết đợt nắng nóng khắc nghiệt là nguyên nhân chính khiến số lượng người đến cấp cứu tại bệnh viện ở Ý tăng 20% ​​trong những ngày gần đây.

Tình trạng cháy rừng cũng xảy ra ở Hy Lạp, Thụy Sĩ.

Tại Trung Đông, Iraq chứng kiến mức nhiệt ở thủ đô Baghdad tăng vọt lên gần 50 độ C trong tuần này, theo Tổng cục Khí tượng và Theo dõi Địa chấn của Iraq.

Trạm thời tiết của Sân bay Quốc tế Vịnh Ba Tư (Iran) ngày 16-7 ghi nhận chỉ số nhiệt ở khu vực này có thời điểm lên tới khoảng 67 độ C, sắp vượt ngưỡng chịu đựng của con người. May mắn sau đó giảm xuống còn hơn 40 độ C.

Ngày 16-7, Trung Quốc cũng báo cáo mức nhiệt 52,2 độ C - cao nhất mọi thời đại ở nước này. Bắc Kinh đang trải qua một trong những mùa hè nóng nhất từ ​​trước đến nay.

