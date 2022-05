Chùm ảnh: Những người đầu tiên được công an huyện, xã cấp biển số xe

Hôm nay (21-5), Công an quận Bình Thạnh và Công an năm huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ trên địa bàn TP.HCM chính thức thực hiện công tác đăng ký ô tô, xe máy theo Thông tư 15/2022 (sửa đổi Thông tư 58/2020) của Bộ Công an về cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, người dân trên các địa bàn này không cần phải đi xa để đăng ký biển số xe như trước đây. Đa số người dân tỏ ra sự vui mừng vì không cần phải đi xa và được cấp biển số xe ngay trong ngày.

Dưới đây là một số hình ảnh những người dân đầu tiên đến đăng ký xe và nhận biển số xe mới tại một số điểm đăng ký xe trên địa bàn TP.HCM: