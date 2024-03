Chứng khoán VNDirect test thông luồng giao dịch với HNX, HOSE từ ngày hôm nay

Tối muộn ngày 27-3, Công ty Chứng khoán VNDirect ra thông báo sẽ thực hiện kiểm tra (test) thông luồng giao dịch với các sở giao dịch chứng khoán, đây là một bước đi quan trọng trong việc khôi phục lại hệ thống giao dịch.

Chứng khoán VNDirect khẳng định bảo mật hoàn toàn thông tin khách hàng

Đại diện của Công ty Chứng khoán VNDirect khẳng định đảm bảo an toàn và bảo mật toàn bộ thông tin của khách hàng: “Chúng tôi khẳng định, toàn bộ thông tin của khách hàng đều được bảo đảm an toàn và bảo mật, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, do tin tặc không xâm nhập được vào hệ thống dữ liệu và tất cả dữ liệu khách hàng của hệ thống đều đã được tiến hành lưu trữ trên cloud”.

Đồng thời, phía chứng khoán VNDirect cũng cho biết đã sẵn sàng với những phương án để đền bù cho nhà đầu tư về những thiệt hại gặp phải trong quá trình 3 ngày bị gián đoạn giao dịch.

Từ chiều ngày 26-3, nhiều nhà đầu tư có tài khoản tại chứng khoán VNDirect cho biết họ đã có thể đăng nhập vào ứng dụng và thực hiện thao tác đổi mật khẩu theo khuyến nghị từ phía công ty. Phía cộng đồng đầu tư cũng cho biết họ hài lòng với cách chăm sóc khách hàng của VNDirect lần này.

Đại diện chứng khoán VNDirect chia sẻ đã và tiếp tục nỗ lực triển khai theo lộ trình mở lại hệ thống với từng giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1 - Hệ thống tra cứu được trạng thái và thông tin tài khoản của khách hàng trên My Account.

Giai đoạn 2 - Mở lại hệ thống giao dịch tiền, giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh trên

cơ sở thông sàn với Sở giao dịch.

Giai đoạn 3 - Các sản phẩm tài chính khác đi vào hoạt động trở lại.

Giai đoạn 4 - Toàn bộ các tính năng khác.

Thời gian cụ thể cho từng giai đoạn, VNDirect công bố sẽ cập nhật trong những thông báo tiếp theo.

Vụ tấn công tin tặc có nguồn gốc từ nước ngoài

Được biết cho đến nay, ba doanh nghiệp đang tham gia vào xử lý sự cố tấn công tin tặc này cho VNDirect là FPT, Viettel và BKAV.

Vụ việc bị tấn công tin tặc của chứng khoán VNDirect trước đó diễn ra theo trình tự như sau:

Sự cố hệ thống giao dịch trực tuyến của VNDirect phát sinh lúc 10 giờ ngày 24-3 tại DC Fornix Duy Tân. Hệ thống bị tấn công bởi tổ chức hacker quốc tế, đại diện của VNDirect chia sẻ sau đó.

Cụ thể, hệ thống bị tấn công hạ tầng ảo hóa dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch của công ty tạm thời không đăng nhập được.

Theo VNDirect, từ ngày 25-3, doanh nghiệp đã bắt đầu công tác khôi phục lại hệ thống và nâng cấp các giải pháp bảo mật hệ thống.

Cuối giờ sáng 25-3, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc tạm thời ngắt kết nối giao dịch của VNDirect tới HNX từ ngày 25-3 cho đến khi VNDirect khắc phục được hoàn toàn sự cố.

Chiều 25-3, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cũng cho biết đã tạm thời ngắt kết nối giao dịch của VNDirect với HOSE kể từ ngày 25-3 cho đến khi công ty này khắc phục được hoàn toàn sự cố.

Ngày 26-3, VNDirect chuyển sang quá trình rà soát và đánh giá hệ thống trước khi từng bước kết nối giao dịch trở lại.

Ngày 27-3, VNDirect đã khôi phục được hệ thống và đang tiến hành rà soát, đánh giá hệ thống để đảm bảo tuyệt đối về an toàn an ninh cho khách hàng giao dịch tại công ty.

Công ty Chứng khoán VNDirect hiện là một trong ba công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất Việt Nam, cập nhật gần nhất ước tính thị phần của VNDirect khoảng 7%.

Chứng khoán VNDirect đã bước đầu khôi phục hệ thống (PLO)- Sau vụ tấn công hệ thống dữ liệu tại Công ty Chứng khoán VNDirect, nhiều nhà đầu tư đã hoang mang, mở thêm tài khoản ở công ty khác và tính toán chia nhỏ tài sản.

NGỌC DIỆP