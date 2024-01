Chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo: Tranh cãi gay gắt

(PLO)- Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết tại địa phương, học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C, học sinh THCS nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.