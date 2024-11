Chuyên án VN10: 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng 15/11/2024 11:08

(PLO)- Công an TP.HCM đã làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu; trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Ngày 14-11, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt Andrea Aybar (29 tuổi, tên tiếng Việt là Nguyễn Thị An; hay còn gọi là An “Tây”) để điều tra về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, Nguyễn Trung Hiếu (35 tuổi, tức ca sĩ Chi Dân) và Nguyễn Đỗ Trúc Phương (là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội về làm từ thiện) bị bắt về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả mở rộng của Chuyên án VN10

Theo Công an TP.HCM, đây là kết quả của việc mở rộng Chuyên án VN10; việc xử lý triệt để các đối tượng đã mua ma túy từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP.HCM bắt ca sỹ Chi Dân, An "Tây" và Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Ảnh: CA

Thời gian qua, Công an TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, mở rộng chuyên án; lần theo dòng chảy ma túy để khui từng vỏ bọc của các ông trùm ma túy, qua đó triệt phá thêm 146 đường dây, băng nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên quận, huyện, liên tỉnh, thành phố; khởi tố thêm 630 bị can.

Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay đã triệt phá gần 500 đường dây, băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can; xử phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 người, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan; bước đầu làm rõ các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng.

An "Tây" bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Trong 9 tháng đầu năm 2024, công an TP đã phát hiện, khám phá 2.430 vụ/6.137 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 754 vụ - 44,99%), thu giữ hơn 980 kg ma túy các loại cùng nhiều súng, đạn và các công cụ phương tiện có liên quan; Cơ quan CSĐT thuộc Công an TP đã khởi tố 2.076 vụ/4.023 bị can. Tính riêng trong quý III/2024, Công an TP đã phát hiện, khám phá 817 vụ/2.045 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy (so với cùng kỳ tăng 232 vụ - 39,66%; tăng 720 đối tượng - 54,34%).

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, số vụ, số đối tượng phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ trên địa bàn TP.HCM hằng năm đều tăng.

Chuyên án VN10 phát hiện ngày 16-3-2023 là một ví dụ tiêu biểu khi công an đã khám phá đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Pháp về Việt Nam qua đường hàng không.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an TP đã phát hiện, với thủ đoạn tương tự, các đối tượng đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng có chứa ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó chuyển phát nhanh nội địa về TP.HCM cất giấu, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố.

Ca sỹ Chi Dân tại thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Công an TP.HCM đã làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu; trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng; thể hiện tinh thần khẩn trương, mưu trí, sáng tạo, sắc bén trong áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cũng như bản lĩnh, tính nhân văn sâu sắc, “không bỏ lọt tội phạm”, “không làm oan người vô tội”.

Theo Công an TP.HCM việc bắt ca sĩ, người mẫu, người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội là xử lý triệt để các đối tượng đã mua ma túy từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án. Ảnh: CA

Với thành tích xuất sắc trên, ngày 26-4-2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Thư khen đối với Công an TP.HCM.

Với phương châm “Không chỉ đánh khúc giữa, bắt giữ toàn bộ đường dây tổ chức tội phạm ma túy, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xử lý triệt để đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy”, chỉ hơn 3 tháng từ khi nhận được Thư khen, Công an TP tiếp tục lần theo “dòng chảy” của ma túy, khởi tố thêm 536 bị can trong 168 đường dây tội phạm về ma túy có liên quan.

Sự chuyển mình của Công an quận, huyện

Theo Công an TP.HCM, tiếp nhận sự chỉ đạo của cấp trên, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy của Công an quận, huyện cũng có bước chuyển mình.

Các đơn vị địa phương đã phát hiện, truy xét, triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn mà trước đây chỉ do các đơn vị cấp phòng thực hiện.

Các tang vật trong chuyên án mà Công an TP.HCM và các quận, huyện triệt phá. Ảnh: CA

Cụ thể, Công an quận Gò Vấp và Công an quận Tân Phú phát hiện, triệt phá các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua mở rộng, hai đơn vị này đã truy xét đến cùng, làm rõ nguồn cung cấp ma túy cho các đối tượng tổ chức sử dụng.

Qua đó, Công an quận Gò Vấp đã triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động có yếu tố nước ngoài, liên tỉnh, liên quận; bắt giữ 17 người, thu giữ gần 17 kg ma túy các loại.

Trong đó có nhiều súng, đạn. Ảnh: CA

Công an quận Tân Phú cũng triệt phá 4 nhánh và 5 phân nhánh “đầu dưới” tiêu thụ ma túy; khởi tố bị can đối với 13 người; tang vật thu giữ gần 3,81 kg ma túy các loại, 3 khẩu súng tự chế có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Không dừng lại ở đó, Công an quận Tân Phú và quận Gò Vấp đã kịp thời trao đổi thông tin với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, về các đặc điểm tương đồng trong phương thức, thủ đoạn hoạt động, cất giấu ma túy của hai đường dây tội phạm về ma túy nêu trên để cùng phối hợp đấu tranh chung chuyên án.

Kết quả, lực lượng phối hợp đấu tranh chuyên án đã triệt phá 17 nhánh và 9 phân nhánh của đường dây tội phạm về ma túy; khởi tố tổng cộng 61 bị can, xử lý hành chính 14 người.

Công an TP.HCM hiện tiếp tục mở rộng đấu tranh với các chuyên án đã triệt phá. Ảnh: CA

Công an cũng làm rõ được đối tượng chủ mưu cầm đầu và tập trung lực lượng để phối hợp truy xét, bắt giữ.

Chiến công trên đã kịp thời ngăn chặn hơn 42,6 kg ma túy các loại thẩm lậu ra ngoài xã hội, thu giữ 4 khẩu súng tự chế có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng, một lựu đạn; góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố nói chung và địa bàn quận Tân Phú, Gò Vấp nói riêng.